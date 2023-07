28 Jahre alte Drehleiter hat ausgedient

28 Jahre hat sie gute Dienste geleistet, nun hat die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Korneuburg ihre alte Drehleiter außer Dienst gestellt. Seit dem Jahr 1995 hat sie bei zahlreichen Einsätzen Unterstützung geleistet. Etwas wehmütig nimmt die Feuerwehr nun Abschied: „Im Laufe der Jahre hat diese Drehleiter einen wertvollen Dienst für die Bevölkerung erwiesen, indem sie bei einer Vielzahl von Ereignissen zum Einsatz kam“, schreibt die Einsatzorganisation. In den 90er- und frühen 2000er-Jahren habe die alte Drehleiter bei wichtigen Einsätzen ihre Effektivität unter Beweis gestellt.

Von einem Brand in der alten Bezirkshauptmannschaft über einen großen Hallenbrand in Langenzersdorf bis hin zu einem Brand in einer Hagenbrunner Diskothek – die Liste der herausfordernden Einsätze ist lang. In den letzten Jahren hat die Drehleiter weiterhin ihre Dienste geleistet, darunter bei mehreren Sturmschäden, Dachstuhlbränden, Tierrettungen sowie Rettungsaktionen von Personen auf Baustellen und aus Gebäuden zur Unterstützung des Rettungsdienstes.

Nach 28 Jahren wurde nun die Entscheidung getroffen, die alte Drehleiter durch eine hochmoderne Version mit ausfahrbarem Knickarm und erhöhter Standfestigkeit zu ersetzen. Die neue Drehleiter bietet den Feuerwehrleuten mehr Sicherheit während ihrer Einsätze. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass im Korb der neuen Drehleiter nunmehr fünf Personen mitfahren können, im Vergleich zu den bisherigen drei Personen. Dies ermöglicht eine effizientere Evakuierung im Ernstfall und spart wertvolle Zeit.

Der Bau und die Planung der neuen Drehleiter nahmen mehrere Jahre in Anspruch, da ein besonderer Fokus auf die Sicherheit und Funktionalität gelegt wurde. Die Feuerwehr arbeitete dabei eng mit Fachleuten zusammen, um sicherzustellen, dass die neue Drehleiter den modernsten Standards entspricht und den Anforderungen der Feuerwehrleute gerecht wird. Zahlreiche Tests und Simulationen wurden durchgeführt, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Drehleiter zu gewährleisten.