Leobendorfer Florianis feiern 140 Jahre

Die ersten 140 Jahre ihres Bestehens feiern die Mitglieder der Feuerwehr Leobendorf. Am 5. Mai gibt es eine Partynacht im Zeughaus mit den Wilden Kaisern, am 7. Mai stehen eine Feldmesse und ab 11 Uhr ein Frühschoppen am Programm.

Was sich in der langen Zeit alles getan hat, dazu hat Alfred Thorvati sein Feuerwehr-Archiv für die NÖN geöffnet. Schon 1817 kaufte die Gemeinde eine Feuerspritze, das Geld kam vom Schulmeister Jakob Westermayer. Gemeinde und Pfarrer hatten einige Geräte zur Feuerbekämpfung gelagert. Doch erst eine Brandserie im Jahr 1878 war der Anlass, dass über eine Freiwillige Feuerwehr nachgedacht wurde. Fünf Jahre später, 1883 war es soweit, die K.K. Niederöstereichische Stadthalterei nahm die Vereinsgründung zur Kenntnis.

Zum 25-jährigen Jubiläum konnte 1908 das erste gemauert Zeughaus in der Rohrbacher Straße bei der Kreuzgasse eingeweiht werden. Weil das Pestkreuz an dieser Stelle nicht versetzt werden durfte, wurde es in die Mauern integriert.

Wie alle anderen Wehren wurden auch die Florianis in Leobendorf im Jahr 1939 als Verein aufgelöst und zu einer polizeilichen Hilfstruppe umfunktioniert. Schon 1946 bestand die „alte“ Freiwillige Feuerwehr wieder. Zwei Jahre später organisierte man im ehemaligen Gasthaus Billwatsch den ersten Ball nach dem Krieg.

Ein Dodge, erstanden vom Fleischhauer Josef Bauer aus Korneuburg, wurde 1953 das erste motorisierte Einsatzfahrzeug. Adaptiert wurde es in Eigenregie. Ein Mercedes Unimog erleichterte ab 1963 Einsätze in den Wäldern und ersetzte bei der Schneeräumung den Holzpflug samt Pferdegespann.

2018 trat die Mannschaft geschlossen mit Bürgermeisterin Magdalena Batoha vor die Kamera. Foto: privat

1981 wurde das neue Feuerwehrhaus in der der Schmiedgasse errichtet. Sämtliche Arbeiten wurden von den Kameraden mit Utnerstützung freiwilliger Helfer geleistet. Seitdem wurde immer wieder erweitert und angebaut. Der letzte Umbau des Feuerwehrhauses wurde in den Jahren 2020/2021 durchgeführt. Danach wurde es neu gesegnet.

Beim Jahrtausend-Hochwasser im Jahr 2002waren die Florianis auch im Einsatz. Neben Einsätzen in unmittelbarer Umgebung halfen sie auch im Kamptal und in Grafenwörth.

Selbst die Feuerwehr bleibt nicht von Bränden verschont. Ein Kabelschaden führte dazu, dass im Jahr 2007 der Kommandoraum arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Von den vielen Einsätzen, die die Freiwilligen geleistet haben, ist der Brand der Schnellbahn im Gemeindegebiet im Jahr 2014 wohl am deutlichsten in Erinnerung geblieben.

