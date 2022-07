Feuerwehr löschte Zimmerbrand

Werbung

Am Nachmittag des 17. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenzersdorf zu einem Zimmerbrand in die Wohnsiedlung Dr. Ludwig Straße alarmiert. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter war der etwas abgelegene Zugang zur betroffenen Stiege des Mehrparteienhauses schnell gefunden und die Einsatzkräfte rückten unter schwerem Atemschutz in das Objekt vor.

"Zwei Personen befanden sich noch in der betroffenen Wohnung, eine hatte noch Löschversuche mit tragbaren Feuerlöschern unternommen, die andere Person befand sich auf der Dachterrasse", berichtet die Feuerwehr. Beide Bewohner wurden von der Feuerwehr ins Freie und damit in Sicherheit gebracht. Die Türe zum Brandraum war nach den Löschversuchen der Wohnungsbesitzer geschlossen worden, dadurch konnte eine massive Rauchverschleppung auf die restliche Wohnung verhindert werden.

Nach Setzen eines Rauchvorhanges, um eine weitere Ausbreitung der Rauchgase zu verhindern, drang der Atemschutztrupp in den betroffenen Raum vor und konnte mittels Wärmebildkamera die Brandstelle rasch ausmachen und mit Hilfe einer Kübelspritze ablöschen.

Zeitgleich wurde im Außenbereich eine Löschleitung vorbereitet und ein Hochleistungslüfter im Eingangsbereich in Stellung gebracht, um das Wohnhaus und die betroffene Wohnung zu belüften und die giftigen Rauchgase aus dem Objekt zu entfernen.

Nach kurzer Zeit konnte "Brand aus" gegeben werden und die vom Brand betroffenen Möbelstücke wurden aus dem Gebäude entfernt und im Freien gelagert, nachdem sie abgelöscht waren.

In weiterer Folge wurden alle weiteren Räume der Wohnung als auch die Wohnraumlüftungsanlage sowie das Dach auf eine mögliche Ausbreitung kontrolliert. Der Rettungsdienst betreute die Bewohner und stand während des Atemschutzeinsatzes auch in Bereitschaft. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

