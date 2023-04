Dank vom Chef und vom Bürgermeister

Die Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn hielt zwei Treffen ab. Es stand die Jahreshauptversammlung und die (verspätete) Jahresabschlussfeier auf dem Programm.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde auf das Jahr 2022 zurückgeblickt. Es konnte festgestellt werden, dass sich in diesen schwierigen Zeiten das Freiwilligenwesen, und ganz besonders das Feuerwehrwesen, wieder bewährt hatte, sagte Kommandant Mario Liebhart. Er erwähnte in seinem Bericht auch, dass die FF Ernstbrunn zu 84 Einsätzen ausrückte und somit rund 1.031 Einsatzstunden leistete. Für Übungen, Tätigkeiten, Bewerbe und Fortbildungen brachten die Mitglieder im Vorjahr insgesamt rund 3.300 Stunden auf. Im Anschluss richtete auch Bürgermeister und Ehrenabschnittsbrandinspektor Horst Gangl seine Worte an die Silberhelme. Er dankte für die Leistungen und betonte, dass das Feuerwehrwesen ein wichtiger Bestandteil in der Gesellschaft sei.

Besonders freute sich der Kommandant über den Besuch von Feuerwehrkurat und Pfarrprovisor Siegfried Bamer, Altkommandant und Ehrenabschnittsbrandinspektor Johann Tillmann und Ehrenoberverwalter Heinrich Mechtler.

Im Rahmen der Jahresabschlussfeier wurden Beförderungen duchgeführt. Foto: FF Ernstbrunn

Am 25. März fand dann die Jahresabschlussfeier im Gasthaus Schwarzer Adler statt. In seiner Rede richtete Liebhart wieder dankende Worte an „seine“ Florianis: „Danke für den Einsatz, für die Geduld, das Verständnis, den Unterstützungswillen und natürlich die Zeit, die ihr tagtäglich für das freiwillige Feuerwehrwesen opfert.“ Ein Video, das man auch auf der Facebook-Seite der FF Ernstbrunn sehen kann, gibt einen Überblick über die Einsätze des Vorjahres.

Im festlichen Rahmen konnte Liebhart noch folgende Beförderungen durchführen: Hauptfeuerwehrmann Stefan Schmutz und Sachbearbeiter Bernd Fridrichovsky wurden zum Löschmeister und Feuerwehrmann, Ines Schaffer zum Oberfeuerwehrmann befördert.

