Arbeiter stürzte in Zissersdorf in eine Baugrube

Zum Einsatz „Person in Notlage“ in Zissersdorf wurden am Dienstag die Wehren aus Zissersdorf, Hausleiten und Seitzersdorf-Wolfpassing alarmiert. Ein Arbeiter war aus unbekannter Ursache mehrere Meter tief in eine Baugrube gestürzt.

Beim Eintreffen war das Rote Kreuz bereits da und die Erstversorgung hatte begonnen. Gemeinsam wurde der Verletzte von den Silberhelmen mit einer Korbschleiftrage und einer Schaufeltrage geborgen und den Rettungskräften zur weiteren Versorgung übergeben.

Nachdem der Verletzte stabilisiert war, wurde er mit der Vakuummatratze zum Hubschrauber gebracht und in das KH Tulln geflogen.