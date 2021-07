In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Zuge eines Gewitters zu einem folgenschweren Blitzeinschlag in ein Wohnhaus im Siedlungsgebiet „Neues Wirtshaus“ in Hagenbrunn. Durch den Blitz wurde ein Brand verursacht, der durch das Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Hagenbrunn gelöscht werden konnte.

Durch den Brand wurde das Haus allerdings unbewohnbar. Personen kamen wie durch ein Wunder nicht zu Schaden. Dies ist umso bemerkenswerter, da sich zum Zeitpunkt des Einschlages zwei Personen in dem betroffenen Zimmer befunden hatten. Die Marktgemeinde Hagenbrunn reagierte rasch und stellte der vierköpfigen Familie des Hauses auf unbürokratische Weise eine Notunterkunft zur Verfügung.