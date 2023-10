Leobendorf: Zimmer in Vollbrand, Florianis konnten rasch löschen

Zu einem Dachstuhlbrand wurde am Mittwoch die Feuerwehr Leobendorf in die Sonnwendgasse gerufen. Beim Eintreffen stand allerdings ein Zimmer im Kellerbereich bereits in Vollbrand, wegen der Hitze waren bereits die ersten Fensterscheiben zerborsten, berichtet Kommandant Gerhard Preiser.

Die extreme Rauchentwicklung behinderte die Sichtverhältnisse im Inneren des Hauses massiv, die Helfer mussten unter Atemschutz arbeiten. „Zum Glück wurde das Feuer rasch entdeckt, sonst wäre das Haus nicht mehr zu retten gewesen“, so Preiser.

Im Zuge der Nachlöscharbeiten musste teilweise das abgelöschte Brandgut ausgeräumt werden. Verletzte gab es nicht, das Haus ist allerdings unbenützbar. Erste Vermutungen deuten auf eine abgedeckte Lampe als mögliche Brandursache hin.

Neben den Silberhelmen aus Leobendorf, die mit 25 Mann angerückt waren, kamen auch die Wehren aus Korneuburg, Unterrohrbach, Oberrohrbach und Tresdorf zur Verstärkung. Das Wasserwerk Korneuburg musste bei der Löschwasserversorgung unterstützen.