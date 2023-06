Feuerwehr Ernstbrunn holte drei erste Plätze

In Ernstbrunn stand alles im Zeichen der Freiwilligen Feuerwehr, die Gemeinde war Austragungsort für zwei Bewerbe. Am Vormittag fand der Leistungsbewerb der Bezirskfeuerwehr-Jugend unter der Leitung von Karl Großhaupt statt, am Nachmittag der Leistungsbewerb der Abschnittsfeuerwehr Korneuburg. Es waren rund 40 Gruppen dabei.

Die Gastgeber konnten voll überzeugen: Die Gruppe Ernstbrunn 2 erreichte den zweiten Platz in der Kategorie Bronze mit Alterspunkte/Eigene und den ersten Platz in der Kategorie Silber mit Alterspunkte/Eigene. Für zwei erste Plätze sorgte die Gruppe Ernstbrunn 1 in der Kategorie Bronze ohne Alterspunkte/Eigene und in der Kategorie Silber ohne Alterspunkte/Eigene.

Bürgermeister und Ehrenabschnittsbrandinspektor Horst Gangl freute sich über die Leistung „seiner“ Florianis und sagte: „Gratulation an die Mitglieder und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Ernstbrunn für die perfekten Bedingungen und die gesamte Organisation.“ Zur Siegerehrung waren Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich und Bezirkshauptmann Andreas Strobl gekommen.

Die Ergebnisse in Detail:

Bronze ohne Alterspunkte / Eigene

Ernstbrunn 1 466,31 Punkte

Harmannsdorf-Rückersdorf 1 463,64 Punkte

Mollmannsdorf 448,25 Punkte

Bronze mit Alterspunkte / Eigene

Simonsfeld 2 438,54 Punkte

Ernstbrunn 2 436,55 Punkte

Merkersdorf 430,02 Punkte

Silber ohne Alterspunkte / Eigene

Ernstbrunn 1 449,71 Punkte

Mollmannsdorf 439,67 Punkte

Harmannsdorf-Rückersdorf 1 431,80 Punkte

Silber mit Alterspunkte / Eigene

Ernstbrunn 2 382,09 Punkte

Bronze ohne Alterspunkte / Gäste 1

Senning 1 466,57 Punkte

Niederrußbach 1 464,36 Punkte

Höbersdorf 450,96 Punkte

Bronze mit Alterspunkte / Gäste 1

Niederfellabrunn 1 449,67 Punkte

Spillern 435,88 Punkte

Niederrußbach 3 434,71 Punkte

Silber ohne Alterspunkte / Gäste 1

Senning 1 462,01 Punkte

Niederrußbach 1 444,38 Punkte

Sierndorf 422,92 Punkte

Bronze ohne Alterspunkte / Gäste 2

Grafensulz 455,88 Punkte

Obergrub 443,77 Punkte

Bronze mit Alterspunkte / Gäste 2