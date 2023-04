Bisamberg: Flammen schlugen aus Keller

Am Ostersonntag gegen 5 Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Bisamberg gemeinsam mit den Feuerwehren Korneuburg und Klein-Engersdorf zu einem Kellerbrand in Bisamberg alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeugs aus Bisamberg war bereits der Feuerschein von Weitem ersichtlich. Sofort startete ein Atemschutztrupp mit dem Innenangriff. Im Keller brannte eine große Menge an Holzgut, welche eine enorme Hitze und erschwerte Sichtbedingungen erzeugte.

Zwischenzeitlich begannen weitere Feuerwehrkräfte mit der Brandbekämpfung von außen, da sich das Feuer bereits auf die Fassade und das Dach ausgebreitet hatte. Daher wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Eine Person wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung dem Roten Kreuz übergeben.

Aufgrund der großen Brandlast wurde der Keller mit Löschschaum geflutet. Die Feuerwehren Langenzersdorf, Flandorf und Hagenbrunn wurden infolge der umfangreichen Nachlöscharbeiten nachalarmiert. In Kleinstarbeit und mit vielen Atemschutztrupps war es möglich, den Keller auszuräumen und den Brand zu löschen.

Gesamt standen über 20 Fahrzeuge und 100 Feuerwehrmitglieder zirka sechs Stunden lang im Einsatz. Die Familie des Heurigen Haller sorgte spontan für die Verpflegung der Einsatzkräfte.

