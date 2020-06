Die letzten Tage haben die Feuerwehr Leitzersdorf gefordert: Nach dem Rohrbruch einer Wasserversorgungsleitung auf öffentlichem Grund und der Überflutung des Firmengeländes der Firma Reijnders (die NÖN berichtete), wurden die Freiwilligen am Mittwoch zum nächsten Einsatz gerufen.

Am Nachmittag musste ein Lkw auf einer Baustelle in der Stockerauer Straße geborgen werden. Eine Betonpumpe war auf der Nachbarwiese aufgrund des starken Regens vom Vortag hängen geblieben. Sämtliche Eigenversuche scheiterten trotz Unterstützung eines Baggers. Die Leitzersdorfer Feuerwehr konnte mit der Seilwinde letztendlich eine erfolgreiche Bergung des Fahrzeuges verzeichnen.



„Ich bin stolz, dass wir wieder zuverlässig und professionell helfen konnten – egal ob in den Nachtstunden oder untertags!“, kommentierte FF-Kommandant Manfred Kreitmayer.