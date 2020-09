Ein schwieriger technischer Einsatz beschäftigte die FF Langenzersdorf am Montagvormittag: Ein Lkw drohte in eine Baugrube zu stürzen! Der Lkw ist gegen 9.30 Uhr auf der B3 beim Abladen eines Baggers umgekippt und am Rand einer Baugrube zum Liegen gekommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Langenzersdorf sicherten das Fahrzeug bis zum Eintreffen von schwerem Bergegerät ab.

Die B3 ist im Ortsgebiet gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet.

Montagmittag war der Einsatz noch im Gange.