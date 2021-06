Zu einem Wohnungsbrand in der Horner Straße wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockerau Sonntagnachmittag kurz vor 17.30 Uhr alarmiert. "Im Minutentakt rückten die Fahrzeuge in Richtung Einsatzort aus, insgesamt fünf Fahrzeuge mit 27 Mann Besatzung", erzählt der Feuerwehrsprecher.

Nachdem das erste Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen war, wurde von den dortigen Bewohnern der Brand auf einer Dachterrasse gemeldet. Der Atemschutztrupp des ersten ausgerückten Fahrzeuges konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. "Durch die rasche Alarmierung der Feuerwehr und Löschung des Brandes konnte Schlimmeres verhindert werden", ist der Sprecher überzeugt. Das Eindringen des Feuers in den Wohnbereich und in die angrenzenden Wohnungen konnte durch die rasche Reaktion aller Beteiligten unterbunden werden.