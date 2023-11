Taucher suchen nach 200 Meter langem Kabel in der Donau

Seit gestern Mittag läuft eine große Suchaktion auf der Donau zwischen Stockerau und Langenzersdorf. Mit Tauchern und Booten suchen die Feuerwehren nach zwei Kabeltrommeln, die Unbekannte von einer Baustelle bei Greifenstein entwendet und in die Donau gerollt haben. Die Kabel stellen eine Gefahr für die Schifffahrt dar.

„Wir wurden gestern um 12.20 Uhr alarmiert“, berichtet der Korneuburger FF-Kommandant Stefan Hofmann. Seitdem läuft die Suche nach der sprichwörtlichen Stecknadel im Heuhaufen. Da sich die Kabel auf einer Holztrommel befinden, schwimmen die Trommeln an der Wasseroberfläche. Etwas stromabwärts, auf Höhe der Stockerauer Au, wurde man bald fündig und konnte eine der Trommeln sicherstellen. Die zweite Trommel fand man im Einlaufbauwerk Langenzersdorf. Jedoch fehlte von dem rund 200 Meter langen Erdkabel jede Spur.

Da das Kabel zu einer Gefahr für Schiffe werden könnte, geht die Suche weiter. Seit 7 Uhr in der Früh sind wieder Tauchgruppen unterwegs. Auch die Schifffahrtsaufsicht ist im Einsatz. Abgesucht wird die Strecke von Greifenstein bis zur Rollfähre. „Wir nehmen an, dass sich das Kabel in der Nähe des Ufers befindet“, sagt Hofmann.