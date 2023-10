Tragischer Ausgang einer Türöffnung

Am Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn von der Bereichsalarmzentrale zu einer Türöffnung mit Menschenrettung alarmiert. Vermutet wurde ein Unfall in einer Wohnung. „Bei unserem Eintreffen am Einsatzort stand die Rettung bereits vor der verschlossenen Türe“, berichtet die Feuerwehr.

Mit ein paar gekonnten Handgriffen konnten die Einsatzkräfte die Eingangstüre zur Wohnung öffnen und so dem Rettungsdienst Zutritt verschaffen.

Leider konnte nur mehr der Tod des Bewohners festgestellt werden. Nachdem der Ersatzzylinder wieder eingebaut war, konnte die Feuerwehr den traurigen Einsatz beenden.