Gold-Bewerb: Keiner war so schnell wie ein junger Leitzersdorfer

Maximal 300 Punkte waren zu holen - gleich drei der 176 Jungfeuerwehrler, die am 7. Oktober in Tulln zum Leistungsbewerb antraten, durften sich über die volle Punktzahl freuen. Aber keiner war so schnell wie Nico Hammerschmidt aus Leitzersdorf: Er absolvierte den Bewerb nicht nur perfekt, sondern auch am schnellsten und darf sich nun als bester Jungfeuerwehrler Niederösterreichs 2023 bezeichnen.

Gemeinsam mit acht weiteren Kameraden aus dem Bezirk trat Nico bei dem Bewerb an, um zu zeigen, dass sie die Aufgaben, die dem Basiswissen der Feuerwehren NÖ entsprechen, meistern können und von ihren Jugendleitern top ausgebildet wurden. Zu diesem Abzeichen dürfen Jungfeuerwehrler ab dem 14. Geburtstag antreten, es ist das höchstmögliche Leistungsabzeichen der Feuerwehrjugend. Bewerbsleiter Sascha Berner fasste seinen Eindruck des Bewerbs zusammen: „Auch heuer wieder hat sich gezeigt, dass in den Feuerwehrjugendgruppen hervorragende Vorbereitungsarbeit geleistet wird.“

Nico Hammerschmidt bewies, dass er sich mit den Gerätschaften der Feuerwehr auskennt. Foto: privat, Norbert Stangl

Die Jugendlichen maßen sich in Bereichen wie Gerätekunde, Nachrichtendienst und dem richtigen Verhalten in Notfällen. Für besonders schnelle Lösung der Aufgaben gab es Zeitgutpunkte - davon errang Nico gleich 14 und konnte sich so gegen die Konkurrenten, die ebenso perfekte Leistungen lieferten, durchsetzen. Zur Belohnung für die drei Besten gab es eine exklusive Führung bei der Betriebsfeuerwehr am Flughafen Wien-Schwechat.

Und auch beim Nachrichtendienst - also der Übermittlung von Informationen via Funk - konnte Nico Hammerschmidt volle Punkte abräumen. Foto: privat

Nicht nur seine Kameraden von der Feuerwehr und Jungfeuerwehr Leitzersdorf sind stolz auf den jungen Mann, auch der Leitzersdorfer Gemeinderat lobt seine Leistung. Nachdem ihm schon Bürgermeisterin Sabine Hopf bei einer Feier gratuliert hatte, war Nicos Erfolg auch in der Gemeinderatssitzung am 12. Oktober ein Thema.

Diskussion um Fest-Sponsoring und Geschenk im Gemeinderat

Gemeinderat Manfred Kreuzmann (FPÖ) brachte einen Dringlichkeitsantrag ein, die Gemeinde solle eine Feier für Nico und seine Kameraden finanziell unterstützen und ihm ein Geschenk zukommen lassen. „So ein Ergebnis hat es bei uns noch nicht gegeben. Das zu belohnen, kann auch ein Ansporn für weitere Kinder und Jugendliche sein, der Feuerwehr beizutreten“, begründete Kreuzmann. Und obwohl sich alle Gemeinderäte in ihrem Lob für die herausragende Leistung einig waren, gab es doch Diskussionen, als es darum ging, diesem Lob einen Geldwert beizumessen.

Dass es noch keine konkreten und weithin bekannten Informationen zu der geplanten Feier gab, war einer der Kritikpunkte, aber auch, wie genau das Geschenk aussehen könnte. Nach einigem Tauziehen und der Überlegung, den Antrag zu vertagen, wurde dann beschlossen, eine Feier zu unterstützen und auch ein Geschenk zu stellen. Entgegen Kreuzmanns ursprünglichem Vorschlag, das Geschenk bei der Feier zu übergeben, wurde aber beschlossen, es bei der Gemeinderatssitzung im Dezember zu übergeben.