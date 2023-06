Niederrußbacher Florianis ließen Gegner keine Chance

Einfach hatte es Petrus den Silberhelmen nicht gemacht. Immer wieder hat er die Schleusen geöffnet, die Regegüsse waren eine besondere Herausforderung für die Starter beim 63. Feuerwehr-Abschnittsbewerb in Stetteldorf. „Ich freue mich, dass sich niemand von diesem Sauwetter abschrecken hat lassen“, sagte etwa Bezirkshauptmann Andreas Strobl bei der Siegerehrung. „Unglaublich, was ihr unter diesen schwierigen Bedingungen geleistet habt“, lobte Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich.

Den Kampf gegen das Wetter und den Schlamm sah man dann auch so mancher Uniform auch noch bei der Siegerehrung an, denn die Wettbewerbsbahnen waren durch starken Regen aufgeweicht. Der guten Laune tat dies aber keinem Abbruch. Über 50 Gruppen waren in den verschiedensten Wertungsgruppen am Start. Der Bewerb war somit der größte in diesem Jahr in Niederösterreich.

Die Abräumer des Tages waren die Silberhelme aus Niederrußbach. Sie siegten in allen wichtigen Wertungskategorien.