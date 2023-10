Disney+ drehte vier Wochen lang auf der Burg Kreuzenstein

Unter strenger Geheimhaltung und unter dem Decknamen „The Lawyer“ haben im Februar dieses Jahres auf der Burg Kreuzenstein Dreharbeiten zu einer neuen Filmserie stattgefunden, berichtet der NÖ Wirtschaftspressedienst. Im Auftrag des Streaming-Senders Disney+ und der Produktionsfirma All3Media hat dort der englische Regisseur Justin Chadwick vier Wochen lang Szenen für die Historienserie „Shardlake“ aufgenommen. Sie soll ab 2024 über die TV-Schirme flimmern.

„Shardlake“ basiert auf der gleichnamigen Reihe historischer Kriminalromane des schottischen Schriftstellers Christopher John Samson. Die Handlung spielt im England des 16. Jahrhunderts zur Zeit der Regentschaft von König Heinrich VIII.

Gedreht wurde auch noch an weiteren Schauplätzen in Ungarn und Rumänien. Schon einmal hatte der Disney-Konzern die Burg zur Verfilmung einer mittelalterlichen Abenteuergeschichte ausgewählt. Vor zehn Jahren, im Sommer 2013, wurden in der Burg und im umliegenden Wald alle Folgen für die Reality-Show „The Quest“ des US-amerikanischen TV-Senders ABC, einer Disney-Tochtergesellschaft, aufgezeichnet.