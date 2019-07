VP-Bürgermeisterin Andrea Völkl redet nicht lange um den heißen Brei: „Wir sind in einer dramatischen wirtschaftlichen Lage.“ Das Land hatte nach den Wahlen die Finanzen der Stadt geprüft, und die 50-seitige Analyse zeige es schwarz auf weiß: „Es gibt keinen einzigen Bereich, in dem nicht ein Investitionsrückstau besteht.“

„Bei uns ist aber alles vernachlässigt worden“

Eine große Lücke ins Budget reißt die Kommunale Immobiliengesellschaft (KIG), die im 100-prozentigen Eigentum der Stadt steht: „Hier werden mit dem Jahr 2028 insgesamt 52 Millionen Euro endfällig – Rückzahlungen, von denen noch kein Cent abgegolten wurde. Die Stadt ist hier aber voll in der Haftung“, macht Völkl bewusst.

Die Anweisung des Landes sei unmissverständlich: Die Erlöse der KIG müssen in Zukunft verwendet werden, um diese Haftungen zu reduzieren. „Über ein Jahrzehnt lang wurden diese von der KIG zur Schuldentilgung verwendet“, erklärt Völkl.

Für sie steht fest: In der KIG muss aufgeräumt werden. „Wir werden alles in ruhige Bahnen lenken, aber das wird dauern. 52 Millionen Euro werden wir auch in zehn Jahren nicht finanzieren können“, bleibt die Bürgermeisterin realistisch. Ein großer Finanzierungsplan muss also her, der von allen Parteien gemeinschaftlich erarbeitet werden soll. Doch auch abseits der Kommunalen Immobiliengesellschaft gibt es in vielen Bereichen Probleme: „Wenn man ein Haus hat, muss man es laufend instand halten. Bei uns ist aber alles vernachlässigt worden.“

Ein Beispiel für einen finanziellen Verlust: Die Stadt hat in den letzten vier Jahren rund eine Million Kubikmeter an Wasser verloren – einer der Gründe, wa rum das Land jetzt einen Schlussstrich zieht: „Man hat uns die Rute ins Fenster gestellt: Wir dürfen keine Kredite mehr aufnehmen, außer in den Bereichen Kanal und Wasser. Und wir müssen jedes Projekt erst dem Land vorlegen“, so Völkl.

„Wir haben gute Leute und ich weiß, dass wir das schaffen“

Trotz der verheerenden Lage bleibt Völkl zuversichtlich: „Wir haben gute Leute und ich weiß, dass wir das schaffen. Wir werden alle Bereiche durcharbeiten“, kündigt sie an. Ein großer Teil der Aufarbeitung werden die städtischen Betriebe sein: „Hier müssen wir uns marktwirtschaftlich verhalten, sie müssen kostendeckend geführt werden.“

Dass die Stadt in den Stillstand verfällt, möchte sie keinesfalls zulassen: „Ich kannte die Gerüchte, die Stadt ließe selbst kleine Arbeiten auf Vorkasse machen, und diese haben sich leider bestätigt. Aber hier haben wir bereits über den Kassenkredit Spielraum geschaffen“, so Völkl. Die Kernaufgaben Kanal, Wasser und Müll seien abgesichert, ebenso wurden Straßenbauprojekte abgesegnet.

Noch unklar ist, wie es mit dem Ausbau der Volksschule weitergehen soll: „Wir müssen hier im Rahmen der Förderzusage bleiben“, so die Stadtchefin. Diese liegt in der Höhe von 10,2 Millionen Euro, laut den letzten Planungen wurde dieser Betrag jedoch weit überzogen. Die Stadt stoppte das Projekt. „Die Architekten müssen nun prüfen, ob sie die Kosten einhalten können. Wenn nicht, muss neu geplant werden.“