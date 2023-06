Sechs Stockerauer HAK-Schüler sind nun Finanzprofis

Toller Erfolg für die Schüler des Aufbaulehrgangs (AULB) Stockerau: Christoph Boes, Philipp Buchinger, Andrea Haslinger, Merve Kireviz, Antonio Mester und Ilayda Yigit haben den Ausbildungsschwerpunkt „FiRi“ abgeschlossen und nach erfolgreichen Fachgesprächen die Zertifikate erhalten.

„FiRi“ ist eine österreichweite Initiative, die in Niederösterreich von der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) getragen wird. Niederösterreichweit können Schüler die Zusatzqualifikationen rund um das Bank- und Versicherungswesen an den HAK-Standorten Zwettl, Wr. Neustadt und St. Pölten sowie am AULB Stockerau erwerben.

Von besonderem Interesse war für mich, welche Finanzierungsmöglichkeiten es für die Anschaffung eines Fuhrparks gibt Andrea Haslinger

Philipp Buchinger analysierte mit seinem Team die betriebswirtschaftlichen Prozesse eines Lebensmittel-Unternehmens: „Mein Steckenpferd war die Darlegung der unterschiedlichen Versicherungsmöglichkeiten gegen das Risiko der Produkthaftung.“

Andrea Haslinger hat sich in ihrer Diplomarbeit mit der Optimierung des Finanzierungs- und Risikomanagements eines Elektrobetriebes auseinandergesetzt. „Von besonderem Interesse war für mich, welche Finanzierungsmöglichkeiten es für die Anschaffung eines Fuhrparks gibt.“ Im Fachgespräch erwies sich Haslinger besonders dann als Expertin, als sowohl die Unterschiede von Kredit und Leasing als auch Themengebiete rund um die Amortisation zur Diskussion standen.

HAK-Schüler haben nun „signifikanten Vorteil am Arbeitsmarkt“

Direktor Andreas Korda, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Korneuburg und WKNÖ-Fachvertreter der Raiffeisenbanken, betont die Bedeutung der praxisorientierten Ausbildung: „Am Ende dieses dreijährigen Schwerpunkts hat man nicht nur ein Zertifikat über die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in Händen, über den Mehrwert in der Ausbildung hinaus ist damit auch der Grundstein für einen signifikanten Vorteil am Arbeitsmarkt gelegt, da der Lehrgang den Schülerinnen und Schülern direkte Einblicke in Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe bietet.“

Informationen: www.firi.at