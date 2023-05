Stockerauer Faun setzt auf neue Technik für Müllautos

Geschäftsführer Herbert Utz erwartet in seiner Firma bald Kindergartenkinder: Er will ihnen zeigen, was sie Stockerauer Faun Austria Gmbh tut. Wenn die jüngsten Erdenbürger die große Halle betreten, werden ihnen wohl zuerst die großen Müllautos in den Blick fallen: Die Mitarbeiter produzieren vor Ort den gesamten Aufbau der Fahrzeuge, die Abfall transportieren, Straßen kehren oder Kanäle spülen.

Diese Aufbauten werden auf das angelieferte Fahrzeuggestell gesetzt und mit bestimmten Komponenten (etwa Schüttungen) an die individuellen Ansprüche angepasst. In Stockerau wird zum Beispiel eine integrierte Waschanlage für Müllsammelautos gebaut: „Beim Müllausleeren wird gleich die Tonne mitgewaschen“, erklärt Utz.

Weltweit erster Müllwagen mit Wasserstoffantrieb gebaut

Die Österreich-Zentrale ist jung, Faun selbst blickt auf eine lange Tradition zurück: Der Ursprung liegt in Deutschland, 1908 wurden vor 115 Jahren die ersten Müllwagen und Kehrmaschinen hergestellt. 2022 wurde der weltweit erste Müllwagen mit Wasserstoffantrieb auf den Markt gebracht: Sie werden in einem eigenen Werk in Bremen hergestellt.

„Wir haben bereits über 1.000 dieser Fahrzeug auf der Straße, vorwiegend in Deutschland“, erzählt Utz. „Jetzt hoffen wir, dass wir in Österreich Förderungen aus dem Enin-Topf erhalten.“ Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft hat den Fördertopf für „Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ bereits geöffnet: Anträge können bis zum Sommer eingereicht werden.

Wir sind in Österreich erst am Anfang in der Entwicklung Herbert Utz

Parallel dazu arbeitet die Faun seit 2006 am Elektroantrieb für die großen Fahrzeuge, die mittlerweile europaweit vertrieben werden. Utz sieht die Entwicklung in Österreich auf dem richtigen Weg, vor allem, weil das Straßenbeschaffungsgesetz besagt, dass öffentliche Stellen wie die Asfinag oder Gemeinden auf E-Mobilität umstellen müssen. „Sonst kommen Strafen.“

Warum läuft der Prozess im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie der Schweiz so zögerlich? „Weil jeder auf die Förderung hofft“, sagt Utz. „Wir sind in Österreich erst am Anfang in der Entwicklung.“

Utz löste sich mit Kollegen von seinem früheren Arbeitgeber - die „M-U-T“ - und gründete 2019 die Faun Austria GmbH, die Teil der Kirchhoff-Gruppe ist. 2021 zog die Belegschaft im neu errichteten Firmensitz an der Josef Sandhofer-Straße in der Nähe der Autobahn-Abfahrt (Stockerau Ost) ein. Utz startete mit zehn Mitarbeitern, heute beschäftigt er ein 18-köpfiges Team. Im Sommer werden zwei Lehrlinge zum Fahrzeugtechniker ausgebildet - „wirklich ein absoluter Zukunftsberuf“, wie er betont.

Motivation für Jugend: Neue Technik und das Reisen in der Welt

Drei Bereiche - Betrieb, Vertrieb und Kundendienst - stehen ihnen grundsätzlich zur Verfügung. Sie können sich innerhalb der Kirchhoff-Gruppe mit neuen Technologien beschäftigen oder die Welt bereisen: Der internationale Konzern ist etwa in Norddeutschland, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien oder Australien vertreten. Die Jugend beginnend ab dem Kindergartenalter für dieses Betätigungsfeld zu begeistern, ist Utz durchaus wichtig.

Der Stockerauer Betrieb produziert hauptsächlich für Österreich, Ungarn und Slowenien; beliefert werden alle öffentlichen Stellen und private Entsorger (wie Brantner oder Saubermacher). In der hauseigenen Werkstatt werden die Fahrzeuge serviciert, gewartet und repariert. „90 Prozent können wir vor Ort machen“, erklärt Utz. Denn drei voll ausgestattete Kundenbusse sind in ganz Österreich für Reparaturen unterwegs.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.