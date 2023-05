Korneuburger Sportarzt startet „Silversports“ für Ältere

An alle Korneuburger über 60 Jahre richtet sich das kostenlose neue Bewegungsprojekt „Silversports – Fit im Alter“. Die Idee dazu hatte Sportarzt Erich Altenburger, der es mit seiner Ordinationsgemeinschaft Medspace, dem Rotary Club Korneuburg und der Stadtgemeinde umgesetzt hat. Das Angebot richtet sich an all jene, die Bewegung in der Gruppe bisher gescheut haben oder wenig aktiv waren, weil der geeignete Rahmen, Ort oder auch die Gesellschaft dazu gefehlt haben.

„Sport hat in jeder Altersklasse nur Vorteile“, betont Altenburger. „Herzlich eingeladen sind vor allem all jene, die aufgrund von Einschränkungen in den Bereichen Neurologie, Kardiologie oder Orthopädie bisher nicht den Schritt in einen aktiveren Alltag gewagt haben“, führt er aus.

Das Leben ist komplett anders, wenn man bis zum Schluss mobil ist Sportarzt Erich Altenburger

Ab 15. Mai finden bis August zweimal wöchentlich Trainingseinheiten statt, die man ohne Anmeldung besuchen kann. Der niederschwellige Zugang ist Altenburger wichtig: „Man macht so viel, wie man kann und will.“ Am Montag stehen in der Guggenbergerhalle Übungen für Kraft, Koordination und Ausdauer auf dem Programm. Am Mittwoch trifft man sich vor dem Rathaus zur gemeinsamen Walking-Runde.

Langfristiges Ziel ist, Senioren zu mehr Bewegung zu motivieren, denn: „Das Leben ist komplett anders, wenn man bis zum Schluss mobil ist“, weiß der Sportmediziner. Man wolle auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen ansprechen, ergänzt Julia Pammer.

Die Sportwissenschafterin ist operative Leiterin des Projekts. Man wolle den Sportvereinen keine Konkurrenz machen, betont sie, sondern auch die sozialen Kontakte fördern. „Das Angebot richtet sich an Leute, die vereinsamen, weil sie sich vielleicht nicht trauen, zu einer Gruppe zu gehen“, erklärt Pammer die Grundidee. „Es geht nicht um körperliche Höchstleistungen“, betont sie.

Teilnehmer werden über ihre Erfahrungen befragt

Die Stadtgemeinde stellt die Sporthalle kostenlos zur Verfügung und lädt am 9. Mai zur Informationsveranstaltung. Für Bürgermeister Christian Gepp ist es nicht nur das Know-how, das ihn bei dem Projekt anspricht, sondern auch die Tatsache, dass mit „Silversports“ etwas komplett Neues geboten wird. Finanziell wird das viermonatige Gesundheitsangebot von den Rotariern unterstützt.

Am Ende werden die Teilnehmer über ihre Erfahrungen befragt. „Auf Basis der Rückmeldungen nach dem Pilotprojekt werden wir schauen, wie wir weitermachen“, kündigt der Stadtchef an. Vorerst gilt aber: „Jeder kann mitmachen und sich bewegen. Die Zeit der Ausreden ist jetzt vorbei.“

