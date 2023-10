Nur noch zwei Wohneinheiten pro Bauplatz in Leobendorf

Noch bis zum 9. November liegen der Flächenwidmungsplan in seiner 30. Änderung und der Bebauungsplan mit seiner 1. Änderung am Gemeindeamt zur Einsicht auf. Auch online können die geplanten Änderungen in den Katastralgemeinden Leobendorf, Oberrohrbach, Tresdorf und Unterrohrbach angesehen werden.

Bevor voraussichtlich im Dezember die endgültige Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgt, können Stellungnahmen schriftlich abgegeben werden. Der größte Brocken bei den Änderungen ist die Beschränkung auf zwei Wohneinheiten pro Bauplatz. Allerdings können zusätzliche Wohneinheiten in bestehenden Gebäuden geschaffen werden. Sind etwa bereits zwei Wohneinheiten vorhanden, darf eine dritte geschaffen werden, wenn keine Veränderungen an der Außenhülle vorgenommen werden. Wird solch ein Gebäude abgerissen, dürfen nur noch zwei Wohneinheiten bei der Neuerrichtung entstehen.

Von der Beschränkung auf zwei Wohneinheiten sind weite Teile von Leobendorf betroffen, selbst wenn am Nebengrundstück bereits größere Wohnhausanlagen errichtet wurden. Bemerkenswert ist der Bereich südlich und nördlich der Stockerauer Straße im „zentralen Ortsgebiet der KG Leobendorf“. Da sind Umwidmungen in „Bauland Kerngebiet“ vorgesehen. Das soll eine Handelseinrichtung, einen Parkplatz und maximal sechs Wohneinheiten ermöglichen.

Mit den Planänderungen haben laut Bürgermeisterin Magdalena Batoha die Verlängerungen der Bausperre ausgedient. Foto: privat

Um Bautätigkeiten unter Kontrolle zu halten, hatte der Gemeinderat sich immer wieder mit dem Beschluss einer temporären Bausperre - ausgenommen mindestens 500 Quadratmeter Grundfläche und maximal zwei Wohneinheiten - beholfen. Diese Bestimmung fällt weg, wenn Flächenwidmungsplan und Bebauungsplan beschlossen sind, erklärte Bürgermeisterin Magdalena Batoha gegenüber der NÖN.