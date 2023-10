Korneuburger Kinderfreunde luden in ihr neues Zuhause

„Es war der erste Flohmarkt, aber sicher nicht der letzte“, freute sich Kinderfreunde-Obfrau Karin Schuster-Zwischenberger. Letzte Woche luden sie und ihr Team in die neuen Räumlichkeiten in den Augustinergarten. An die 20 Aussteller konnten hier ihre Ware gegen eine geringe Standgebühr zum Verkauf anbieten - und dieses Angebot wurde von den Besuchern auch sehr gerne angenommen.

Für die Kinderfreunde selbst ging es hier um viel mehr, als nur um einen Flohmarkt. „Wir wollen uns den Leuten in Erinnerung bringen, auf unser Angebot hinweisen und vor allem mit den Leuten ins Gespräch kommen“, beschrieb die Obfrau das Ziel dieser Veranstaltung. Denn aufgrund der geringen Standgebühr konnte von einem Erlös, wie es bei anderen Flohmärkten gang und gäbe ist, nicht die Rede sein.

Jedenfalls will man in Zukunft noch viel aktiver sein. Diverse Veranstaltung, darunter auch ein Kasperltheater, sind laut Schuster-Zwischenberger schon in Planung. Vor allem die Kinder dürfen darauf schon gespannt sein.