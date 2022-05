Flohmarkt mit drei Lkw-Ladungen

Werbung

In der Milleniumshalle in Stockerau fand nach langer Pause wieder der große Lions-Club-Flohmarkt statt, dafür wurde in dieser Zeit viel zusammengetragen. Mit drei Lastkraftwagen wurde die Ware vom Lions-Depot in die Milleniumshalle befördert, insgesamt halfen 41 Personen mit. Eine Woche lang wurde das Sammelgut der letzten Jahre ausgepackt.

70 Personen betreuten dann die zwölf Abteilungen beim zweitägigen Flohmarkt, bei dem man von Möbel über Geschirr bis zu Spielzeug praktisch alles fand. Der gesamte Erlös wird wohltätigen Zwecken zugutekommen. In einer Spezialaktion wurde für die Ukraine gesammelt.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.