„Rund ums Kind“: Besucheransturm in Großmugl

An 14 Ständen wurden Flohmarktsachen für Kinder verkauft und an zwölf Ständen wurde über Angebote für Kinder in der Gemeinde informiert. Bürgermeister Christoph Mitterhauser (hinten, Mitte) und Organsiatorin Anja Neave (3.v.r.) freuten sich über den großen Besucherandrang.

Foto: Karin Schuhböck