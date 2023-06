10 Jahre Bad: „Energiepreise sind Herausforderung“

Das Florian-Berndl-Bad feierte letztes Wochenende sein zehnjähriges Jubiläum nach der umfassenden Sanierung und Modernisierung mit einem dreitägigen Spektakel. Der Startschuss fiel am Freitag mit BIKI, dem „Bisamberger Kinderfest goes Beach“, wo auf 3.000 Quadratmetern 30 Mitmachstation auf die jüngsten Badegäste warteten. Mit der „Sandburg Beach Party“ ging es am Samstag weiter. DJs, Vorführungen und coole Drinks verwandelten das Bad in eine Partylocation. Im Zeichen von „Kunst im Bad“ stand der Sonntag.

Die Geschichte des Bades begann aber schon lange vor der Sanierung. Die NÖN sprach mit Geschäftsführer Ulf Seifert darüber, wie alles begann, mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hatte und wie die Saison bisher verlaufen ist.

NÖN: Weshalb der Name Florian Berndl?

Ulf Seifert: Das Bad ist nach dem Naturheilkundler Florian Berndl benannt, der Anfang des 20. Jahrhunderts in der Region am Bisamberg gewirkt und gewohnt hat.

Irgendwann gab es doch einmal einen Großbrand?

Seifert: Anfang der 2000er-Jahre kam es zu einem Brand des Daches. Davon gibt es allerdings keine Spuren mehr, da bei der nachfolgenden Generalsanierung der gesamte Dachraum neu gestaltet wurde. Während der Corona-Pandemie kam es zu einem weiteren Brand in der Sauna, der von unserem damaligen Reinigungsunternehmen verursacht wurde. Diesen Vorfall und die damit verbundene Entschädigung haben wir genützt, um die an sich erneuerte Sauna für unsere Gäste noch attraktiver zu gestalten.

Wie lange war das Bad gesperrt?

Seifert: Die Generalsanierung erfolgte in den Jahren 2010 bis 2013 als Folge von Abplatzungen von Betonteilen in der Garderobe. Bei nachfolgenden Untersuchungen wurde das Gesamtausmaß der erforderlichen Sanierung sichtbar.

2013 wurde es wieder runderneuert eröffnet. Was hat man neu gemacht?

Seifert: Kurz gesagt: bis auf die Grundtragekonstruktion alles. Die gesamte Technik für die Wasseraufbereitung, Heizung und Lüftung. Die Außenbecken wurden neu foliert und alle Rohrleitungen getauscht. Innen wurden sowohl die Räume für Restaurant und Massage neu konzipiert und ausgestattet. Das Auffälligste ist wahrscheinlich die komplett neue und moderne Saunalandschaft mit großzügigen Ruhebereichen und eigenem Saunagarten.

Dann kam die Pandemie. Wie kann man die schwierigen Zeiten kurz beschreiben?

Seifert: Wir haben uns früh entschlossen, alle möglichen Vorkehrungen zu treffen, um unseren Gästen einen möglichst sicheren Rahmen für Sport, Erholung und Entspannung zu bieten, soweit das rechtlich möglich war. Wann immer es möglich war, hatten wir für unsere Kunden geöffnet. In den Phasen der behördlich verordneten Schließung haben unsere Mitarbeiter Zeitguthaben abgebaut bzw. selbst bei anstehenden Wartungs- und Sanierungsarbeiten mitgeholfen. Es ist uns gelungen, mit allen Mitarbeitern durch diese Zeit zu kommen.

Wie hat sich die wirtschaftliche Situation seitdem geändert?

Seifert: Zurzeit sind sicherlich die Energiekosten das beherrschende Thema. Wir sind aufgrund des hohen Strombedarfs für die Pumpen und der Notwendigkeit die Becken zu heizen, davon stark betroffen, haben aber trotzdem versucht, die Kostensteigerungen nicht zur Gänze an die Kunden weiterzugeben.

Wie sieht es mit dem heurigen Betrieb aus? Viele Badetage gab es ja nicht.

Seifert: In deren vergangenen Jahren gab es während der Saison immer wieder Perioden mit schlechterem Wetter. Wir sind also optimistisch, den in der Tat etwas holprigen Start in die Saison im Lauf des Sommers noch aufholen zu können.

Was ist für die Zukunft geplant?

Seifert: Wir werden weiter in die Attraktivität des Bades investieren, um es für unsere Gäste auf dem Stand zu halten, den sie seit der Renovierung bei uns gewöhnt sind. Heuer haben wir den Parkplatz erweitert, geplant ist derzeit ein umfangreicher Ausbau der PV-Anlage, um zukünftig unabhängiger von den Energiepreisschwankungen zu sein und auch unseren Teil zum Klimaschutz beizutragen. Ich möchte an der Stelle auch unsere Partner erwähnen, die uns unterstützen, ein breites Angebot von Sport- und Freizeitmöglichkeiten abzudecken. Das geht von EMS-Training über Schwimmkurse für alle Alters- und Leistungsklassen, Unterwassergymnastik bis zu entspannenden Massagen. Im Sommer werden wir auch wieder Feriencamps und Kinderbetreuung anbieten.

Zur Information: Das Bad steht im Eigentum von Korneuburg (80 Prozent) und Bisamberg (20 Prozent). Es wurde im Jahre 1979 als Gemeinschaftsprojekt der beiden Gemeinden gegründet. Der Badbeirat ist bei der Besetzung der Mitglieder (10, 8+2) aliquot an die Eigentumsverhältnisse angelehnt. Derzeit wird der Beirat vom Obmann und Bürgermeister Johannes Stuttner aus Bisamberg geführt. Seine Aufgaben sind grundlegende Entscheidungen über die strategische Ausrichtung des Bades, Personalentscheidungen und der Beschluss größerer Investitionen. Beide Bürgermeister sind sehr bemüht, alle Entscheidungen, die das Bad betreffen, möglichst gemeinsam mit den Vertretern der Fraktionen beider Gemeinden zu treffen. Tatsächlich erfolgen nahezu alle Entscheidungen einstimmig. Seit dem Umbau sind Ulf Seifert für die Planung, Budgetierung und das Controlling sowie Christoph Peissig für das operative Geschäft vor Ort verantwortlich.

Aktuelle Informationen über Angebote, Neuigkeiten, Eintrittspreise etc. gibt es auf der Website https://berndl-bad.at/