40 Ukrainer in Korneuburg aufgenommen

Rund 40 ukrainische Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, leben derzeit in der Stadt in Privatunterkünften. Letzten Samstag fand ein Vernetzungstreffen statt. „Es waren Ukrainer dabei, die schon lange in Korneuburg wohnen, und viele neu Aufgenommene“, erzählt Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, die die Hilfe der Stadtgemeinde koordiniert und mit vielen Fragen konfrontiert wurde.

Vieles falle gar nicht in die Kompetenz der Gemeinde, so etwa die Kritik von Unterkunftsgebern, dass die Geflüchteten, auch Babys, zur Abnahme von Fingerabdrücken extra nach St. Pölten fahren müssen. „Da muss man sich etwas einfallen lassen!“, appelliert Fuchs-Moser.

Alle Hilfsangebote laufen im Bürgerservice zusammen. Auf der Website der Stadt ist unter „Korneuburg hilft“ auf gelistet, welche Sachspenden benötigt werden. Die Spenden der ersten großen Sammelak tion, die die Feuerwehren an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht haben, sind mittlerweile in der Ukraine angekommen.

Direkte und schnelle Hilfe für Geflüchtete

Die Ukrainer, die in Korneuburg Zuflucht gefunden haben, dürfen unter Vorlage ihres Passes beim Sozialgreißler einkaufen. Außerdem erhalten sie eine Basis-Ausstattung und einen Gutschein vom Henry-Laden des Roten Kreuzes. Die 600Euro, die sich am Spendenkonto der Gemeinderäte angesammelt haben, werden zu Tankgutscheinen für Geflüchtete. Vergeben werden sie im Sozialgreißler.

Mit drei ehrenamtlichen Lehrerinnen startet die Stadt einen Deutschkurs im ehemaligen Gebietsbauamt. „So können wir die Menschen ein bisschen beschäftigen“, sagt Fuchs- Moser. Mittlerweile besucht ein Flüchtlingskind eine Volksschule in der Stadt, fünf gehen in die Mittelschule, „weitere vier sind angemeldet“, so die Vizebürgermeisterin. Manche geflüchteten Kinder können Zoom-Unterricht, angeboten von ihren Lehren aus der Uk raine, wahrnehmen, „aber eigentlich wollen alle in die Schule“, schildert Schulqualitätsmanagerin Brigitte Ribisch die Lage. Das Schulteam gehe bei der Aufnahme sehr behutsam und individuell vor, damit sich die Kinder Schritt für Schritt einfinden können.

Ein Fall aus dem Bezirk Korneuburg wird Ribisch in Erinnerung bleiben: „Ein Mädchen war ganz verängstigt“, erzählt sie. Die Familie begleitete sie zur Direktion, dann lernte sie die Klasse kennen, die ein Willkommensritual vorbereitet hatte. Und dann durften die Pädagogen beobachten, wie das Mädchen aus der Ukraine mit einem Schüler aus Russland zu reden begann. Das Schulteam war bis zur Bildungsdirektion hinauf gerührt.

