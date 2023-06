Traum vom Fliegen: 4.000 Gäste ließen sich in Stockerau begeistern

Ein sehr abwechslungsreiches Programm bot der Flugsportverein Stockerau bei seinem großen Flugplatzfest vergangenes Wochenende an der Senninger Straße. Schon in den Umlandgemeinden konnte man wahrnehmen, dass auf dem Flugplatz einiges los sein muss, drehte doch die altehrwürdige „Antonov 2“ ihre Runden über den Dächern des Bezirks.

Dieser größte einmotorige Doppeldecker der Welt war eines der Highlights bei dieser Veranstaltung, die vor acht Jahren zuletzt stattfand. Die Besucher hatten die Möglichkeit, Rundflüge mit der Antonov zu absolvieren und so die Heimat einmal von oben zu sehen.

Ohne freiwillige Helfer wäre die Durchführung dieses Events nicht möglich gewesen (v.l.): Daniel Vukovich, Wolf Dieter Magerl und Brigitte Hörmann empfingen die Gäste. Foto: Matthias Seefranz

Aber auch vom Boden aus konnte man diverse Flugzeuge und Hubschrauber bewundern. Neben vielen Originalflugzeugen gab es auch eine große Anzahl an Flugmodellen, die ihren Originalen um fast nichts nachstanden. Hubschrauber, Doppeldecker und Passagierjets, die auf zahlreichen Modellbauevents ausgezeichnet wurden, starteten auf der Piste in Stockerau. Weiters wurden Segelflugzeuge mit herausragenden Kunstflugmanövern gezeigt oder auch Formationsflüge mit den hauseigenen Katana-Schulflugzeugen vorgeführt.

Auch die Flugschule des FSV Stockerau präsentierte sich bei diesem Event. Man bekam Einblick in den Lehrplan und konnte sich informieren, welche Voraussetzungen man für den Erwerb einer Fluglizenz benötigt.

Wetterstation für Austro Control steht am Flugplatz

Daneben gab es auch viel Wissenswertes zu erfahren. Unter anderem beherbergt der Flugplatz eine der modernsten Wetterstationen Österreichs. Die gewonnen Daten werden in Echtzeit an den Wetterdienst „Geosphere Austria“ und an die Flugsicherung der Austro Control gesendet und von den beiden Organisationen ausgewertet.

Ein Helikopter-Simulator, eine Hüpfburg für die Jüngsten und unterschiedlichste Kulinarik-Stände rundeten das umfangreiche Programm ab. Es war ein tolles Fest für den Flugsportverein und die 100 freiwilligen Helfer, aber auch für die gut 4.000 Gäste, die an den beiden Tagen auf den Flugplatz kamen.