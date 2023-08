Gerasdorf: Neue Chancen im Fluglärm-Streit

Im Sommer in den Urlaub zu fliegen, bereitet den meisten Menschen Freude. In Gerasdorf sorgt das erhöhte Flugaufkommen allerdings für keine große Begeisterung. Besonders die Ortsteile Kapellerfeld und Seyring leiden unter Fluglärm, denn sie liegen genau auf der Landeroute für Piste 16 des Flughafens Schwechat. Weil sich das Flugaufkommen nach Ruhephasen in der Pandemie nun wieder dem Vor-Corona-Niveau nähert, will die Gemeinde mit dem Flughafen um eine Verschiebung der Flugrouten verhandeln. Auch Bürgerinitiativen nutzen den Sommer, um lauter zu demonstrieren.

„Links und rechts sind Felder“, erzählt Christine Kleedorfer, „aber sie fliegen alle über das Dorf.“ Kleedorfer lebt in der Westgasse in Kapellerfeld und prangert schon seit Jahren die Überflüge an. Besonders die andauernden Geräusche sind für sie so belastend, dass es ihre Gesundheit gefährdet und sie bereits in ärztlicher Behandlung ist. Tatsächlich betrug der Fluglärm in Kapellerfeld bis Ende Juni diesen Jahres durchschnittlich 45,4 Dezibel pro Tag. Von der WHO sind maximal 45 Dezibel untertags empfohlen. Auch in Seyring schrammt man mit 44,5 Dezibel knapp an der Grenze.

Rufe nach Nachtflugverbot werden laut

Christine Kleedorfer fühlt sich von der Politik nicht gehört. Sie denkt an eine Meldung im Gemeindekurier im Jahr 2005 zurück. Über Kapellerfeld und Seyring werde nicht mehr geflogen werden, versprach der damalige Bürgermeister Bernd Vögerle. 18 Jahre später seien noch immer rund um die Uhr Flugzeuge über Kapellerfeld zu erblicken, bedauert sie. In umliegenden Gemeinden wird momentan der Ruf nach einem Nachtflugverbot immer lauter. Die Kapellerfelder Community nutzt die Chance und schließt sich der Bewegung an, um auch für die Probleme im eigene Ort aufmerksam zu machen. „Wir wollen jetzt absichtlich wieder mehr Wirbel machen“, meint Kleedorfer.

Die Flugrouten, die über die Stadtgemeinde Gerasdorf führen. Foto: privat

Bereits zur selben Zeit kommt nun auch im Gerasdorfer Gemeinderat der Stein ins Rollen. Durch die Verschiebung des Baus der dritten Piste gebe es nun neue Sondierungsgespräche des Flughafens, erzählt Grünen-Gemeinderat Christian Koza. Gerasdorf sei allerdings nicht zu diesen Gesprächen eingeladen worden. Parteiübergreifend habe man sich daher entschieden, sich mit einem Schreiben an das Dialogforum Flughafen Wien zu wenden. „Der Brief fordert dazu auf, dass endlich mit uns Kontakt aufgenommen wird“, so Koza. Verhandeln will die Gemeinde insbesondere eine Verschiebung der Flugrouten.

Bei der vorherigen Bezirkskonferenz habe man erfahren, dass immer mehr Flugzeuge ihre Landeroute über Kapellerfeld lenken, unabhängig davon, aus welcher Richtung sie kommen, erzählt Christian Koza. Eigentlich ist die Wahl der Landebahn immer windabhängig: Kommt dieser aus Osten, wird die Piste 16 angesteuert. Allerdings wird Piste 16 nun auch immer häufiger bei Landungen benutzt, die zu windstillen Zeiten oder in der Nacht stattfinden. Rund elf Kilometer vor der Landung müssen die Flugzeuge bereits geradlinig auf die Landebahn zusteuern. Für Piste 16 liegen Kapellerfeld und Seyring genau darunter.

Die Gemeinde fordert nun den Einsatz einer neuen Technologie namens „Curved Approach“, also einer gekrümmten Annäherung. Mit dieser soll die Flugbahn geändert werden und nicht mehr über den besiedelten Gebieten verlaufen. „Die Flieger sollen stattdessen über die Autobahn fliegen“, fordert Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ).

Besonders die freie Fläche zwischen Kapellerfeld und Deutsch Wagram könne für die Flüge genutzt werden, schlägt Christian Koza vor. Er hofft, dass die Gemeinde durch den Beschwerdebrief nun bald Teil der Verhandlungen sein kann und es zu Änderungen kommt: „Wenn wir uns mal zu Wort melden, haben wir gute Chancen.“ Allzu optimistisch will er dennoch nicht sein: „Es ist immer schon ein Erfolg, wenn man den Status quo behält“, fürchtet er sich vor zukünftigen Verschlimmerungen. Bürgermeister Alexander Vojta: „Wir erwarten uns von den Sondierungsgesprächen ausgearbeitete Alternativen für Anflugverfahren, die nicht mehr über dicht besiedelten Gebieten stattfinden.“

Das Dialogforum Flughafen Wien habe bereits mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen, heißt es auf Anfrage der NÖN. Man wolle einen Termin ausmachen, um die Wünsche der Gerasdorfer anzuhören, meint Geschäftsführerin Juliana Ghasemipour. Dass man Gerasdorf aus Verhandlungen ausgeschlossen habe, dementiert sie: „Gerasdorf ist in den Bezirkskonferenzen vertreten, ihre Probleme wurden immer angehört und sie können sich immer direkt an die Geschäftsführung wenden.“ Ghasemipour nimmt das Anliegen der Gemeinde ernst: „Wer will schon viel Lärm über seinem Haus?“ Allerdings könne man nicht mit akuten Veränderungen rechnen, denn „die Flugroute ist ja keine Straße, die man verlegen könnte“, so die Geschäftsführerin des Dialogforums.