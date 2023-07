Zigarette oder Glas als Ursache für Flurbrand in Seyring

Am 12. Juli wurde die Waldbrandverordnung erlassen, am vergangenen Sonntag standen in Seyring Wälder und Felder in Flammen. Eine Fläche von rund 25 Hektar wurde zerstört. Die Brandermittler haben mittlerweile drei mögliche Ursachen ausgemacht: Das Feuer könnte durch einen unachtsam weggeworfenen Zigarettenstummel, eine weggeworfene Glasflasche oder Glasscherben verursacht worden sein. Die Waldbrandverordnung sollte genau so ein Szenario verhindern.

„Durch die extreme Trockenheit reichen zur Entstehung eines Glimmbrandes Sonnenstrahlen oder nachglühende Ascheteilchen aus“, heißt vonseiten der Polizei. In Seyring kämpften 161 Feuerwehrleute mit 31 Fahrzeugen gegen den Wald- und Flurbrand. Im Einsatz standen die Feuerwehren Seyring, Gerasdorf, Hagenbrunn, Königsbrunn, Flandorf, Enzersfeld, Korneuburg, die Berufsfeuerwehr Wien und die Waldbrandgruppe Ost (FF Stockerau und FF Mühlbach/Bezirk Hollabrunn). Erst am späten Abend konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Mit den von Jahr zu Jahr steigenden Temperaturen und den immer zahlreicher auftretenden Hitzetagen sind die mittlerweile alljährlich erlassenen Waldbrandverordnungen der Bezirkshauptmannschaft zu einem neuen, aber ständigen Begleiter der Sommermonate geworden. Rauchen und jegliche Art von offenem Feuer sind in Nähe der Wälder verboten. Verstöße können mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet werden. „Die Waldbrandverordnung beruht auf gesammelten Daten, die jedes Jahr von eigens engagierten Bezirksforsttechnikern gemessen werden. Jeder Bezirk erlässt diese selbst, unabhängig von anderen Bezirken“, erklärt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Thomas Haider. Heuer erließen sogar alle 20 Bezirke Niederösterreichs Verordnungen zur Verhinderung von Waldbränden.

Hitze und Trockenheit fordern die Feuerwehren, weiß Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl: „Es wird immer schwieriger, die Brände zu beherrschen. Man weiß ja nicht, wann und wo das nächste Feuer sich entzündet, und es ist nicht immer eine Löschmannschaft in unmittelbarer Nähe verfügbar.“ Die Häufigkeit von Flur- und Waldbränden steige, bestätigt er. Dass die Klimaerwärmung kommt, sei ganz klar zu spüren, so Kargl.

Die Unachtsamkeit der Unbelehrbaren

Jedoch macht die Hitze allein noch keinen Waldbrand. Den entscheidenden Funken stellt oft die menschliche Unachtsamkeit bereit - sei es in Form von illegalen Grillpartys am Waldrand oder achtlos weggeworfener Zigarettenstummeln. „Ein paar Unbelehrbare gibt es immer wieder“, meint Kargl. „Ein Großteil der Waldbrände ist menschenverschuldet. Nur in sehr seltenen Fällen fängt der Wald von selbst zu brennen an.“ Beispielsweise wenn Sonnenstrahlen durch weggeworfene Flaschen gebündelt werden und sich trockenes Laub oder Gras entzünden.

Im Fall des Falles ist man jedoch gewappnet. In den letzten Jahren hat das Landefeuerwehrkommando Ausbildungsgrundlagen geschaffen. Vor allem beim bis dato verheerendsten Waldbrand Österreichs, in Hirschwang an der Rax 2021, habe sich die Kooperation sämtlicher am Einsatz beteiligter Einheiten, sei es nun Feuerwehr, Bundesheer, Polizei oder Nachbarschaftshilfe, als tadellos erwiesen. „Hirschwang hat es uns gezeigt. Ich glaube, dass wir diesbezüglich mit der Zusammenarbeit ganz gut aufgestellt sind“, urteilt Kargl. Darüber hinaus sind, auf ganz Niederösterreich verteilt, an die 600 speziell ausgebildete Feuerwehrleute in Waldbrandeinheiten stationiert.

Elf von diesen 600 sind in Ernstbrunn im Sonderdienst Waldbrand tätig. Die Ernstbrunner Kameraden können bereits auf wertvolle Erfahrungswerte zurückblicken. „Unsere Gruppe war schon in Nordmazedonien, Frankreich, Hirschwang und letztes Jahr in Großmittel im Einsatz“, erläutert Christian Ludwig, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Ernstbrunn. Neben Spezialwerkzeug und leichterer Schutzkleidung steht ihnen seit letztem Jahr ein geländegängiges Waldbrandfahrzeug, ein Pick-up mit 400 Liter Löschwasserbehälter, zur Verfügung.

Doch wie bereiten sich die Gemeinden auf die steigenden Temperaturen und Hitzewellen vor? 13 der 20 Gemeinden des Bezirks sind Mitglied des von der Bundesregierung bereitgestellten Förderprogrammes „KLAR! 10vorWien“. Eine wesentliche Herausforderung für die „Klimawandelanpassungsregion“ ist das Ungleichgewicht aus Trockenperioden und Starkregenereignissen. Sowohl auf kommunaler Ebene als auch im Rahmen des Förderprogrammes werden unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Naturschutz, Wasserversorgung und Gesundheit neue Herangehensweisen entwickelt, um die Lebensqualität der Gemeinden zu erhalten und ihre Ressourcen zu schützen. „Derzeit bearbeiten wir die Projekte ,Regionalen Wasserhaushalt regeln', ,Grüne Infrastruktur klimafit gestalten', ,Biodiversität in der Kulturlandschaft erhöhen' und ,Gut gerüstet für die Hitze und Natur im Pfarrgarten'“, so Karin Schneider, Geschäftsführerin von „KLAR! 10vorWien“. Das gesamte Förderprogramm lässt sich auf der Website www.klar10.at nachlesen.