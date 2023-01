Arzt Frank betreut nur mehr eine Praxis: „Es ist zu anstrengend“

Werbung

Schon seit elf Jahren betreut Wolfgang Frank die beiden Arztpraxen in Seyring und Föhrenhain. Nun aber reicht es dem Mediziner: „Ich möchte es nicht noch länger machen, es ist zu anstrengend.“ Als Konsequenz schließt der Arzt mit Ende 2022 seine Praxis in Seyring.

Die doppelte Bürokratie sowie die doppelte Ausstattung der Ordinationen waren Frank auf Dauer zu mühsam und teuer geworden. Nun beschränkt sich der Arzt auf die Praxis in Föhrenhain, weil diese größer ist und jene in Seyring bisher nur als Nebenpraxis benutzt wurde.

Probleme für Ältere und Gehbehinderte?

Für die Patienten sieht Frank keine großen Veränderungen: „Ich habe kaum Patienten, die nur eine Praxis der zwei Ortschaften besuchen. Meistens kommen sie sowieso in beide.“ Die Ordinationszeiten von Seyring werden nun außerdem 1:1 auf Föhrenhain übertragen.

Probleme könnte es nur bei älteren und gehbehinderten Patienten geben, falls diese auf die Praxis in Seyring angewiesen sind. Um die weiter entfernte Ordination in Föhrenhain zu erreichen, schlägt der Mediziner eine Fahrgelegenheit wie etwa ein Taxi vor. Für die Organisation eines kostenlosen Transportmittels sei aber die Gemeinde verantwortlich, er selbst könne das nicht bewerkstelligen, so Frank.

Für Gesundheitsgemeinderätin Helga Oberleitner (SPÖ) stellt die Schließung der Ordination in Seyring ein großes Problem dar: „Das war ein großer Schock für uns Seyringer. Unser Ortsteil steht nun ohne ärztliche Versorgung da.“ In Gerasdorf selbst gäbe es ein gutes Angebot an Ärzten, doch diese seien auf andere Ortsgebiete verteilt, erzählt die Seyringerin. Besonders ältere und weniger mobile Bewohner treffe die Schließung schwer.

Kostenloses Taxi für Patienten

Die Gemeinde übernimmt nun die Kosten für das Gerasdorfer Taxi, welches die Patienten nach Föhrenhain bringt und dort nach Bedarf auch für die Rückfahrt auf sie wartet. Oberleitner hofft, dass diese Lösung auf Dauer funktioniert, denn so könnte man die Räumlichkeiten in Seyring auch anderweitig nutzen. „Am liebsten wäre uns natürlich wieder ein Arzt“, überlegt die Gemeinderätin, doch dies sei aufgrund des gegenwärtigen Kassenärztemangels nicht umsetzbar. Auch dass andere Ärzte aus Gerasdorf die Ordination tagweise betreuen, sei aufgrund des zeitlichen Aufwands nur schwer möglich.

Eine innovativere Idee der Gemeinde ist nun, ein Mutter-Kind-Zentrum in der ehemaligen Praxis zu schaffen. Schwangere und Jungmütter könnten dort betreut werden. Auch gibt es die Überlegung, die Räume einer Hebamme zur Verfügung zu stellen oder ein Familien-Beratungszentrum einzurichten.

Zu wenig Platz könnte ein Problem darstellen

Grundsätzlich gebe es jedoch zwei Hindernisse bei der Neubesetzung: Einerseits sind die Räume in Seyring mit rund 45 m² sehr klein. „Ich glaube, dass dort nicht genug Platz für eine eigene Praxis oder ein Mutter-Kind-Zentrum ist“, grübelt Oberleitner. Andererseits wolle man in den Räumen etwas einrichten, das in Gerasdorf bisher noch nicht angeboten wird. Die Gemeinde ist derzeit auf der Suche nach Ansätzen und hofft, so bald wie möglich „die bestmögliche Lösung für Seyring“ zu finden, berichtet die Gemeinderätin.

