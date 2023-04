Startschuss für Projekt „Kinder-Offensive“

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Niederhollabrunn kündigte ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek bereits an, dass die Gemeinde fortan ihren Fokus auf das Projekt „Kinder-Offensive“ legen wolle. Doch wobei handelt es sich eigentlich bei besagtem Vorhaben? Im Gespräch mit der NÖN geht Duffek näher auf das neuste Großprojekt der Gemeinde ein.

„Im Grunde lässt sich festhalten, dass es sich beim Projekt „Kinder-Offensive“ um ein Zusammenspiel aus mehreren Vorhaben handelt, das darauf abzielt, jungen Familien ein Leben in unserer Gemeinde schmackhaft zu machen. Primär geht es uns dabei um junge Menschen, die in der Marktgemeinde aufgewachsen sind und hier auch mit ihrer Familie sesshaft werden wollen“, erklärt Duffek.

In einem ersten Schritt habe man bereits dafür gesorgt, neue Bauplätze für die besagte Zielgruppe aus dem Boden zu stampfen. „Auch die betroffenen Grundeigentümer stehen dem Projekt positiv gegenüber. Wir alle halten an dem Grundsatz fest, gemeindeeigene Jungfamilien zu bevorzugen“, freut sich Duffek über die Kooperationsbereitschaft der Gemeindebürger.

Kinderbetreuungsangebot wird vergrößert

In einem weiteren Schritt sei es aber umso wichtiger, den Jungfamilien bei der Betreuung ihrer Kinder bestmöglich unter die Arme zu greifen. Duffek erläutert: „Heutzutage ist es unglaublich schwer, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, wenn nur ein Elternteil über ein gefestigtes Einkommen verfügt. Gleichzeitig muss aber auch die Betreuung der Kinder sichergestellt sein. Hier sehen wir uns als Gemeinde dazu verpflichtet, die betroffenen Jungfamilien zu unterstützen.“

So soll es neben dem Kindergarten und der Volksschule auch bald eine gemeindeeigene Tagesbetreuungseinrichtung geben. Als Standort wurde vor einiger Zeit bereits das Theodor-Kramer-Haus in Niederhollabrunn auserkoren, die Umbauarbeiten sind bereits voll im Gange. „Wir sind bereits mitten in der Sanierung des Gebäudes. Durch möglichst viel Eigenleistung versuchen wir das gesamte Projekt kosteneffizient umzusetzen. Der Plan ist, dass die Kids noch vor dem Kindergartenalter dort betreut werden können.“

Laut Duffek habe diese Idee nicht nur innerhalb der Gemeindegrenzen Anklang gefunden: „Eine unserer Nachbargemeinden hat sich bereits bei uns gemeldet. In Zukunft werden wohl auch Kinder von dort einen Platz in unserer baldig fertiggestellten Tagesbetreuungseinrichtung bekommen können.“

