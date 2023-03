Eine Lotterie gegen das Wegschmeißen

Es ist Freitag um 16 Uhr, als Sozialarbeiter Walter Kiss den Fußballplatz Kapellerfeld betritt. Neben den Vereinsgebäuden steht ein kleines Häuschen mit der Aufschrift „Foodbox“, das der Fußballverein gratis zur Verfügung stellt. Während der Leiter der Volkshilfe Gerasdorf die Tür aufsperrt, ist er nicht allein. Die Foodbox wird zwar erst in einer halben Stunde öffnen, doch vor dem Tor bildet sich bereits eine Schlange aus Familien und Senioren. „Teilweise haben die Leute auch schon zwei Stunden vor Öffnung draußen gewartet“, erzählt Kiss.

Das habe aber zu Problemen mit dem Fußballverein und den Nachbarn geführt, weshalb die Foodbox seit Jahresbeginn nun eine „Eintrittslotterie“ veranstaltet. „Beim Verlosen muss nicht jeder vorher da sein, jeder hat dieselbe Chance und es wechselt sich auch ab, wer als Erster drankommt“, berichtet der Volkshilfe-Leiter. Nun gebe es auch weniger Streitigkeiten unter den Kunden.

Um Punkt 16.30 Uhr geht es los: Die freiwilligen Mitarbeiterinnen Astrid Hribernika und Christina Altrichter haben die 30 nummerierten Kärtchen bereits gut durchgemischt: Eine Frau mit Nummer 29 überlegt wieder zu gehen. Die ersten zwei freuen sich über ihr Glück: Sie dürfen als erste in die Foodbox und haben die größte Auswahl.

In dem kleinen Raum sind die Kunden umgeben von Lebensmitteln: In den Regalen stapelt sich Gemüse, die drei Kühlschränke sind voll mit Wurst, Käse und Joghurts und im hinteren Teil des Raumes stehen Boxen, die mit Brot und Süßgebäck gefüllt sind.

Fast täglich fahren 31 Freiwillige zu Supermärkten

Was die Supermärkte abends nicht mehr loswerden, landet am nächsten Tag in der Foodbox. Mehr als eine Million Tonnen an Lebensmitteln werden laut Eurostat jährlich in Österreich weggeschmissen, der Handelssektor trägt dabei die kleinste Rolle mit „nur“ rund 84 Tonnen Abfall. Die Foodbox versucht, dem entgegenzuwirken, und sammelt Nahrungsmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten ist, oder die nicht mehr „schön genug“ für den konventionellen Verkauf sind.

Fast täglich fahren die 31 freiwilligen Mitarbeiter zu Supermärkten und holen ab, was sonst im Müll gelandet wäre. Alles, was nicht mehr verzehrbar ist, sortieren sie aus. Der Rest wird jeden Montag von 14 bis 15.30 Uhr und mittwochs sowie freitags von 16.30 bis 18 Uhr in der Foodbox angeboten.

Für eine Mindestspende von 5 Euro kann ein ganzer Korb Essen pro Haushalt erworben werden. Einkaufen darf jeder, egal ob Sozialhilfeempfänger oder Vielverdiener. „Die Foodbox ist keine Ausspeisung, sondern ein Lebensmittelrettungsprojekt mit sozialem Zweck“, betont Kiss. Er wolle keine „Zurschaustellung der ärmsten Menschen Gerasdorfs“ veranstalten. Geholfen wird stattdessen diskret: So geht das gesammelte Geld an soziale Projekte im Ort. Rund 450 Euro kommen pro Woche auf diese Art zusammen.

Genauso vielfältig wie das Warenangebot sind auch die Kunden: Von ukrainischen Flüchtlingsfamilien bis zu umweltbewussten Seniorinnen reicht die Bandbreite. Zwischen 20 und 40 Menschen kommen meistens pro Ausgabe. In der Schlange steht diesmal Stammkundin Petra mit ihrer Tochter und Enkelin. Sie hofft, dass viel Milch, Käse und Wurst in den Regalen steht: „Ich habe nicht so eine hohe Pension, deshalb bin ich total froh, hier einkaufen gehen zu können.“

Teuerung verkleinert das Angebot

Nach dem ersten Ansturm trudeln nach und nach auch Kunden ein, für die die Lebensmittelrettung im Mittelpunkt steht. So auch Regina: „Es ist für mich überhaupt kein Problem, dass das Gemüse ist, das andere nicht mehr wollten. Das ist für mich nicht kaputt. Aber es gibt viele, die da eine Hemmschwelle haben.“ Sie nimmt das Angebot der Foodbox begeistert an und kauft hier mindestens einmal pro Woche für sich und ihre Familie ein.

Um 18 Uhr sortieren die Mitarbeiterinnen die letzten Lebensmittel in den Kühlschrank. Viel ist nicht mehr übrig, die Reste werden aufbewahrt, weiterverarbeitet oder an Tiervereine weitergegeben. Heute hat es für die Ausgabe gereicht, doch momentan gibt es ein Tief, was die Lebensmittellieferungen betrifft, meint Mitarbeiterin Astrid Hribernika. „Durch die Teuerung haben die Supermärkte weniger Waren abzugeben. Sie schauen, dass sie weniger bestellen, dadurch bleibt weniger über“, ergänzt Walter Kiss. Auch wenn dadurch weniger für die Foodbox bleibt, freut er sich, dass somit grundsätzlich weniger weggeschmissen wird.

