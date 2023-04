SPÖ und Grüne: Mehr Öffi-Angebote für die Peripherie!

Ein attraktiveres und dichteres Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln für den ländlichen Raum – das forderten SPÖ und Grüne in Korneuburg und Stockerau mittels Dringlichkeitsanträgen in den jeweiligen Gemeinderäten. Konkret wollte man die NÖ Landesregierung auffordern, „die nötigen infrastrukturellen Maßnahmen im Bezirk Korneuburg und Zusatzbestellungen für die Leistungsausweitung, welche durch die Einführung des Klimatickets notwendig geworden ist, im öffentlichen Verkehr sicherzustellen“. Argumentiert wurde der Antrag damit, dass der laufende Vertrag des ISTmobils in wenigen Monaten ausläuft.

Öffi-Ausbau für die „letzte Meile“

„Wir brauchen mehr Busse zu den Verkehrsknotenpunkten, und zwar dauerhaft und regelmäßig“, forderte die Korneuburger Stadträtin Elisabeth Kerschbaum (Die Grünen). In dieselbe Kerbe schlug Martin Peterl, SPÖ-Stadtrat aus Korneuburg, regelmäßige Verbindungen aus der Peripherie seien für die Zukunft unerlässlich. SPÖ-Gemeinderat Daniel Pollak aus Stockerau betonte die Wichtigkeit, dass die „letzte Meile zum Bahnhof“ mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann.

Die ÖVP stieß sich in beiden Städten zwar an der Formulierung des Antrags, dem Inhalt konnte man aber durchaus etwas abgewinnen. „Ich sehe die Resolution grundsätzlich positiv“, befand Korneuburg-Stadtchef Christian Gepp (ÖVP). Er wünschte sich die Nennung von konkreten Maßnahmen und verwies etwa auf eine kommende Taktverdichtung der Schnellbahn zwischen Wien und Stockerau. Doch die ist frühestens im Jahr 2028 möglich. Momentan verkehrt die S3 in der Hauptverkehrszeit nur bis Korneuburg im 15-Minuten-Takt. Eine Weiterführung sei unmöglich, da der nachfolgende REX3 in Richtung Retz bzw. Znaim dadurch aufgehalten werden würde. „Insgesamt würde das derzeit das Angebot für unsere Kunden stark verschlechtern“, erklärt ÖBB-Sprecherin Julia Krutzler, warum die Taktverdichtung momentan nicht realisierbar sei. Die infrastrukturellen Voraussetzungen könnten in den nächsten fünf Jahren geschaffen werden, hofft Gepp.

Offen ist noch, wie es mit dem ISTmobil weitergeht. Der Vertrag in der bisherigen Form läuft Ende des Jahres aus. Der Stockerauer Stadtrat Dietmar Pfeiler (Die Grünen) stellte in den Raum, „ob man nicht mit einem anderen System als dem ISTmobil einen höheren Nutzen erziehen“ könne. Wie berichtet, soll das Anrufsammeltaxi auf neue Beine gestellt werden. „Wir arbeiten daran, dass man vielleicht eine preiswertere, bessere und effizientere Lösung findet“, erinnerte ÖVP-Stadtrat Gerhard Dummer aus Stockerau. Das Thema Mobilitätsverbesserung wurde in beiden Städten in den zuständigen Ausschuss verwiesen.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.