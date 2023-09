Wissenschaftler und Schüler erforschen Leben in den Lehrwerkstätten

31 Jahre lang hat Otto Pacher in der Korneuburger Schiffswerft gearbeitet. Vom Lehrling bis zum Angestellten führte ihn seine Karriere. Heute ist er Obmann des Museumsvereins Korneuburg und bemüht, die Geschichte der Werft zu konservieren. „Die Erinnerung darf nicht verloren gehen“, sagt er. Am 1. September ist das Projekt „Industriekultur im Dialog“ gestartet, das genau das zum Ziel hat. Die Donauuniversität Krems und der Museumsverein arbeiten gemeinsam mit Schülern der BHAK Korneuburg Objekte der alten Werft - mit besonderem Fokus auf die Lehrwerkstätten - auf.

Vor 30 Jahren wurde die Werft geschlossen. Viele Objekte und Dokumente fanden damals ihren Weg in das Stadtmuseum. Die umfangreiche Sammlung von Schiffsmodellen, Textilien, technischen Geräten, Fotos und Urkunden wurde erst zu einem kleinen Teil von den ehrenamtlichen Museumsmitarbeitern aufgearbeitet. „Es fehlen insbesondere strukturierte Interviews mit Zeitzeugen, allen voran ehemaligen Werftlern, die nicht nur aus technischer, sondern auch aus gesellschaftshistorischer Sicht wertvolle Informationen zu den Sammlungsgegenständen, dem Werft-Leben als wichtigen Kontext und dessen Auswirkungen bis heute liefern können“, beschreibt Projektleiterin Anja Grebe von der Universität Krems.

Rund 20 Monate lang werden Wissenschaftler und Schüler das Leben in den Lehrwerkstätten erforschen. „Die Jugendlichen werden erfahren, wie damals der Alltag war“, sagt Grebe. Die HAK-Schüler werden dabei zu Kulturvermittlern. Ihre Erkenntnisse aus den Interviews mit den Zeitzeugen werden digital aufbereitet und fließen in die bereits bestehende MuseumsMenschen-Web-App ein. Das so erworbene Wissen steht damit allen künftigen Museumsbesuchern im Multi-Media-Guide zur Verfügung.

„Entweder man blieb drei Tage oder 30 Jahre in der Werft. Otto Pacher, Obmann des Museumsvereins Korneuburg

Rund 70 Berufe gab es in der Werft - vom Boten über Kopierer und Zeitnehmer bis zu den Konstrukteuren und Schiffbauern. Elf Berufe wurden in der Werft und ihren Lehrwerkstätten ausgebildet: Bauschlosser, Betriebselektriker, Dreher, Industriekaufmann, Maschinenschlosser, Rohrschlosser, Schiffbauer, Schweißer, technischer Zeichner, Tischler und Werkzeugmacher. Bis zu 120 Lehrlinge waren beschäftigt, die Ausbildung dauerte drei bis dreieinhalb Jahre. „Dadurch war der Altersdurschnitt gut gestaffelt“, erzählt Pacher. Ein Jahr verbrachte man in den Lehrwerkstätten, dann wurde man Arbeitspartien zugeordnet. Das Leben als Lehrling sei nicht einfach gewesen, weiß Pacher, gearbeitet wurde bei minus 20 Grad bis 50 Grad. Die Konsequenz: „Entweder man blieb drei Tage oder 30 Jahre in der Werft“, lacht er. Dafür konnte man das Produkt „vom ersten Hammerschlag bis zum fertigen Produkt“ verfolgen. Besonders streicht der Obmann des Museumsverein den Zusammenhalt zwischen den Werftmitarbeitern hervor, der bis heute anhalte.

Möglich wird das Projekt dank der Finanzierung der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich. Niederösterreich feierte 2022 den 100. Geburtstag als eigenständiges Bundesland der Republik Österreich und förderte vor diesem Hintergrund Projekte der Grundlagenforschung, die sich entweder mit der kultur-, bildungs- und/oder gesellschaftspolitischen bzw. demokratiepolitischen Entwicklung Niederösterreichs in den letzten 100 Jahren beschäftigen oder mit Aspekten, die im Hinblick auf diese Entwicklung zukünftig von Relevanz sein werden.