In Korneuburger Au: Immer mehr Radler ignorieren Verbot

Die Folgen der Corona-Pandemie und der Lockdowns spürt Andreas Glock noch heute: „Es sind viel mehr Radfahrer und Spaziergänger unterwegs“, sagt der Revierleiter des Stifts Klosterneuburg. Er ist im Bezirk Korneuburg für das 300 Hektar große Revier in der Korneuburger Au und das 700 Hektar große Revier im Rohwald zuständig. Vor allem mit Radfahrern kommt es regelmäßig zu Konflikten.

„Grundsätzlich ist Radfahren im Forstgebiet verboten“, betont Glock. „Leider wissen das viele Radfahrer nicht oder wollen es nicht wissen“, bedauert er. Besonders im Bereich des Goldenen Bründls habe die Frequenz seit Corona enorm zugenommen, schildert er.

Ich appelliere, im Sinne der eigenen Sicherheit, Rücksicht zu nehmen Revierleiter Andreas Glock

Am Radweg beim Treppelweg in der Korneuburger Au sind jedes Jahr bis zu 1 Million Radler unterwegs. Nicht immer bleiben sie am Radweg. „Sie fahren einfach kreuz und quer“, weiß Stift-Sprecher Walter Hanzmann. Vor allem die schnelleren E-Bikes werden immer mehr zum Problem. Fährt ein Radfahrer unerlaubterweise auf einer Forststraße, muss ihn Glock auf sein Fehlverhalten hinweisen. „Wenn wir es erlauben, sind wir haftbar“, erklärt er die Hintergründe für das Verbot.

Auf Forststraßen sind schwere Gerätschaften und Lkw unterwegs, die Schäden in Form von großen Löchern hinterlassen können – eine Gefahr für Radfahrer und vor allem für E-Mountainbiker, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind. „Wenn der mit 30 oder 40 km/h in ein Schlagloch fährt, kann das ernste Folgen haben“, veranschaulicht Glock. „Ich appelliere, im Sinne der eigenen Sicherheit, Rücksicht zu nehmen“, so der Revierleiter. Glock ist jedenfalls schon geübt im Aufstellen der Forststraßentafeln in der Au. Diese werden nämlich regelmäßig von Unbekannten abmontiert.

Wir untersagen gewisse Dinge nicht aus Jux und Tollerei Stift-Sprecher Walter Hanzmann

Radfahrer, die auf Forststraßen unterwegs sind, versuche man freundlich auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. „Grundsätzlich sind wir von der Behörde vereidigte Forst- und Jagdschutzorgane“, erläutert Glock. Als solche hätte man die Berechtigung zur Festnahme mit Waffengebrauch. „Das macht natürlich keiner“, schränkt er ein. Anzeigen für besonders Uneinsichtige würde es aber immer wieder geben.

„Wir untersagen gewisse Dinge nicht aus Jux und Tollerei“, betont Hanzmann. Das Verbot diene auch dem Schutz des Wildes. In dem Zusammenhang sind auch Spaziergänger mit unangeleinten Hunden ein „Riesenthema“, wie Glock bestätigt. Hunde seien immer an der Leine zu führen, „ich habe meinen Jagdhund auch nicht immer unter Kontrolle“, weiß er aus Erfahrung. Grundsätzlich ginge der natürliche Hausverstand mehr und mehr verloren, bedauert er - „und der Respekt vor dem Eigentum“.

