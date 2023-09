Die Ausstattung kommt unter den Hammer

Anfang Juli 2023 beantragte die Autozubehörkette Forstinger die Einleitung eines Sanierungsverfahrens. Im Zuge der angestrebten Neustrukturierung des Unternehmens wurden 14 der 87 Forstinger-Standorte geschlossen, darunter auch der Standort in Hagenbrunn (die NÖN berichtete). Ware, Ausstattung und zum Teil auch Werkzeug aus den Werkstätten dieser Standorte werden nun versteigert, denn bis zum 20. September 2023 muss alles geräumt sein.

Versteigerungsserie startet am 7. September

Los geht es am 7. September 2023 mit den ersten Zuschlägen für die Filiale in Traisen, Gebote können bereits abgegeben werden. Danach kommen im Abstand weniger Tage die weiteren Filialen unter den Hammer. Hagenbrunn ist für den 13. September terminisiert. Insgesamt ist mit rund 5.000 Positionen zu rechnen. Neben Traisen und Hagenbrunn kommt es auch in Murau, Traiskirchen, Vomp, St. Johann/Tirol, Imst, Pinkafeld, Waidhofen an der Thaya, Tumeltsham (Ried im Innkreis), Zistersdorf, Hartberg, Knittelfeld und Neulengbach zu Auktionen.

Ersteigert werden kann dabei alles, was an Ware und Ausstattung in den Filialen vorhanden ist: vom Getriebeöl bis zum Reifenset, vom Kindersitz bis zum Eiskratzer, vom Motorradhelm bis zu Fahrradschläuchen. Auch die Waren- und Lagerregale, Werbeständer, Einkaufswägen und Verkaufsschütten sowie die Ausstattung aus Büro- und Pausenräumlichkeiten kommen unter den Hammer – vieles davon zum Rufpreis von 1 Euro. Durchgeführt werden die Versteigerungen vom österreichischen Auktionshaus Aurena. Die Termine der weiteren Standorte werden laufend auf aurena.at ergänzt. Zuvor ist an jedem Standort eine Besichtigung der Positionen möglich.

Mitsteigern kann jeder: Alle Detailinfos und Termine zu den einzelnen Auktionen findet man auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.