Ein Saisonstart mit „Biss“

Am 1. April öffnet die Fossilienwelt wieder ihre Pforten und es gibt auch heuer wieder Neuerungen. „Wir freuen uns als erstes Highlight den neuen Audioguide präsentieren zu dürfen“, sagt Leiterin Sandra Hörker. Dieser führt durch die komplette Ausstellung und ermöglicht den Gästen ein entspanntes Erkunden im eigenen Tempo.

Die Multimediashow in der Austernhalle wurde technisch wieder auf den neuesten Stand gebracht und bietet ein deutlich schärferes und kontrastreicheres Filmerlebnis. Auch heuer ist wieder eine Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Naturhistorischen Museum geplant. Den Titel will Hörker noch nicht verraten.

Programme speziell für Kids mit Start zu Ostern

Speziell für die jüngsten Besucher sind wieder zahlreiche Aktivitäten geplant: Am Ostermontag kommt der Osterhase zu Besuch in die Fossilienwelt. Es wird ein spezielles Programm für Kinder und Süßigkeiten bei der Sandbucht geben, kündigt Hörker an.

Bei den beliebten Workshops wird mit viel Spaß Wissen vermittelt und gebastelt oder gemalt. Anfang Juli geht es los mit spannenden Themen wie „Wasser ist Leben“, „Feuer und Eis“ und „Zeugen der Vergangenheit“. Den Saisonschluss am 29. Oktober bildet wieder das Halloweenfest „Samhain“. Dazu kommt im Juli und August ein Ferienspecial. Für alle Familien gibt es das Odo-Rätselheft, mit dem ein lustiges Erleben der Ausstellung garantiert ist.

„Auf vielfachen Wunsch unserer Gäste wird ab heuer das Sortiment im Shop erweitert“, so Hörker. Man kann auch Andenken mit dem Logo der Fossilienwelt als Erinnerung erwerben. Für das kulinarische Wohl sorgen wieder Kaffee und Kuchen im Bistrobereich.

