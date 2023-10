Saison geht zu Ende: Freude über 20.000 Besucher

Ein erfolgreiches Jahr geht für die Fossilienwelt zu Ende, denn am 31. Oktober werden die Pforten für heuer geschlossen. Davor findet aber noch das traditionelle Halloweenfest statt. „Es war ein gutes Jahr“, sagt Geschäftsführerin Sandra Hörker. Mit Anfang Oktober konnte man heuer 20.000 Besucher begrüßen. Und auch für das kommende Jahr sind vor allem von Schulen schon Buchungen eingelangt. Sehr gut angenommen wurde im Sommer der Kindertag. Und auch die Audioguides sind laut Hörker sehr beliebt, denn „da können die Besucher ihr Tempo selber bestimmen“. Viel Spaß in der Fossilienwelt hatten auch die Schüler der 1. und 2. Klasse der Volksschule Stetten. Sie durften ein Stück Zaun in der Sandbucht bemalen.

Vor der Winterpause gibt es aber noch am 29. Oktober das Halloweenfest. Die Ursprünge des Festes liegen in der Eisenzeit, als Kelten das Totenfest „Samhain“ feierten. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Welt der Kelten mit ihren Ritualen, Bräuchen und Kräutern kennen zu lernen. Im Keltenworkshop kann ein Schutzamulett gestaltet werden. In der Sandbucht können süße Überraschungen gefunden werden, dazu gibt es Würstchengrill, verspricht Hörker.

Die nächsten Monate sind dann für die Planung der Saison 2024 da. Diese soll mit Anfang April starten. Ungewiss ist derzeit noch, ob und wann ein Pächter für das Catering den Betrieb aufnehmen wird.