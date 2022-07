FF-Fest Au: Halbes Dorf half mit

Werbung

Die Freiwillige Feuerwehr organisierte am vergangenen Wochenende den traditionellen Heurigen beim Feuerwehrhaus. Nach zweijähriger Corona-Pause waren die Florianis motiviert an die Vorbereitungsarbeiten gegangen.

Schon beim Pensionisten- und Seniorennachmittag mit dem Poybach-Duo kam Stimmung auf. Das Bobby-Car-Rennen zog viel Jugend an. 13 Teams kämpften um den Sieg auf der rund 100 Meter langen Strecke am Auerberg, wo drei Aufgaben beim Fahrerwechsel und im Ziel zu bewältigen waren. Moderator Norbert Riepl sorgte für Stimmung bei Teilnehmern und Zuschauern. Das Team Baywatch Simonsfeld II siegte vor dem USV Niederleis und Baywatch Simonsfeld III. Vierter war Baywatch Simonsfeld I vor Niederleis I und Lagerhaus Werkstätte.

21 verdiente Florianis geehrt

Am Samstag gab es Spanferkel vom Grill und tolle Unterhaltung mit „Die jungen Fetzer“ aus Hollabrunn. Am Sonntag wurden nach der von Pfarrer Markus Beranek zelebrierten Festmesse im Rahmen eines Festakts 21 verdiente Florianis von Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich, Bezirkskommandant-Stellvertreter Hannes Holzer, Bürgermeister Horst Gangl und Unterabschnittskommandant Franz Dober geehrt.

In Au heißt es alle Kräfte bündeln, um das Fest auch durchziehen zu können. Da arbeiteten Alt und Jung und etliche Freiwillige mit, selbst das Wirtsehepaar Robert und Maria Riepl war drei Tage im Einsatz. Feuerwehr-Kommandant Franz Dober bedankte sich bei der Helferschar: „Rund 50 Personen, also die halbe Bevölkerung, waren im Einsatz, dafür kann ich nur ein großes Dankeschön sagen.“ Das will der FF-Boss nochmals auch über die NÖN vermitteln.

