Der Wettergott meinte es dieses Jahr wohl nicht so gut mit den Stockerauern, denn das Erdäpfelfest 2018 stand im Zeichen des Regens.

Tolles Erdäpfelfest in Stockerau .

Und doch ließen sich viele Besucher nicht davon abhalten durch die Straßen zu schlendern und die Stände zu besuchen. Es wurde so einiges geboten. Ob der feuerspuckende Drachen oder das Fliegerbauen am Sparkassaplatz oder auch die Live-Musik im Festzelt am Rathausplatz, für jeden war etwas dabei.

Es gab nicht nur Standln und Livemusik, sondern auch Schießstände, Auto-Scooter und vieles mehr. Für den Hunger und den Durst gab es in der ganz Stadt ein kulinarisches Angebot. Beim Bieranstich, den Bürgermeister Helmut Laab ausführte, waren viele Ehrengäste vor Ort.