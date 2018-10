Abschied vom Oldie-Abend in Stockerau .

Nach 13 Jahren fand im Café Rötzer in Stockerau der letzte Oldie-Abend statt. DJ Ossi, der all die Jahre einmal im Monat für Stimmung sorgte, ließ es am letzten Abend nochmals so richtig krachen. Die Gäste ließen es sich nicht nehmen, ein letztes Mal ausgiebig zu feiern.