Fasching in Großmugl .

Das Programm war vielfältig: Ein bunter Nachmittag für die Senioren am Freitag, das Sportlerkränzchen am Samstag und der Kindermaskenball am Sonntag gehörten zu den Höhepunkten. Vereinsobmann Franz Hübl konnte mit dem Besuch und den Einnahmen sehr zufrieden sein.