Ratschenkinder im Bezirk Korneuburg unterwegs .

In der Osterwoche war im Bezirk kein Glockenklang zu hören, dafür aber die Instrumente und der Gesang der vielen Ratschenkinder, die durch die Orte zogen. Entsprechend dem alten Osterbrauch überbrachten sie den „Englischen Gruß" an die Bewohner.