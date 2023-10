Korneuburg: Kommt Gutschein-Aktion zur Weihnachten?

Die Abfederung der Teuerung beschäftigte einmal mehr den Gemeinderat in seiner letzten Sitzung. Die FPÖ forderte in einem Dringlichkeitsantrag die Ausarbeitung einer Unterstützung, um den „Ärmsten unter uns" ein würdiges Weihnachtsfest zu ermöglichen. „Durch die massive Teuerung sowie die angespannte Situation am Arbeitsmarkt steht für manche Familien ein tristes Weihnachten vor der Tür“, argumentierte FPÖ-Gemeinderat Hubert Keyl. „Nicht nur, dass wohl mehrere Gemeindekinder keine Geschenke erhalten werden, so wird es auch schwer sein, für einige Familien ein würdiges Fest an sich zu gestalten“, führt er aus.

Keyls Wunsch an die anderen Fraktionen: „Arbeiten wir gemeinsam eine soziale und treffsichere Unterstützung aus.“ Das Ansinnen fand grundsätzlich Zustimmung der anderen Fraktionen, allerdings ortete man ein Problem, mit dem man bei ähnlichen Aktionen in der Vergangenheit konfrontiert wurde. „Es werden sich nicht viele melden“, wusste ÖVP-Vizebürgermeisterin Helene Fuchs-Moser, die auch für den Sozialbereich der Stadt zuständig ist. „Viele wollen nicht genannt werden.“ Sie schlug vor, das Sozialkonto der Gemeinderäte wiederzubeleben. „Das wäre ein schönes Zeichen“, fand sie. Die Frage der Treffsicherheit stellte auch Grünen-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum in Frage.

Auch ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp mahnte bei solch einer Aktion zur Vorsicht: „Es sind dann immer Leute beleidigt, weil der eine etwas bekommt, der andere aber nicht“, gab er zu bedenken. Sein Vorschlag, die Aktion nicht mit Geld, sondern mit lokalen Gutscheinen abzuwickeln, fand dann allgemeinen Anklang. Die Aktion wurde einstimmig in den Sozialausschuss verwiesen, wo sie diskutiert und besprochen wird.