Leitzersdorf: Güllelager schlägt im Gemeinderat Wellen

Wie die NÖN in vergangenen Ausgaben berichtete, plant ein Stockerauer Landwirt die Errichtung eines Güllelagers auf einem seiner Grundstücke zwischen Hatzenbach und Leitzersdorf, um Vorschriften zur Emissionsreduktion erfüllen zu können. Nun kam es im Konflikt um das Güllelager zum nächsten Eklat.

Zu Beginn des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung brachte FPÖ-Gemeinderat Manfred Kreuzmann einen Dringlichkeitsantrag ein. Schon bei der Abstimmung, ob der Gemeinderat den Antrag in die Tagesordnung als Punkt 12 aufnehmen wolle, enthielt sich Josef Schabel, weil er sich bei diesem Projekt als befangen betrachtet.

FPÖ-Forderung: Alle Fraktionen sollen sich gegen das Projekt aussprechen

Als die Forderungen der FPÖ schließlich besprochen wurden, gingen die Emotionen schnell hoch. Die FPÖ beantragte, dass die Bürgermeisterin mit allen rechtlichen und der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mitteln das Güllelager verhindern solle. Dazu forderte die Partei folgende Sofortmaßnahmen: ein Schreiben an den Projektwerber, in dem sich die Gemeinde unter Einbeziehung aller vertretenen Fraktionen gegen das Projekt ausspricht; die Ergreifung sämtlicher raumplanerischen Möglichkeiten; ein Informationsschreiben an alle Haushalte.

Bereits die Forderung, alle Fraktionen in den Protest einzubeziehen, veranlasste einen Gemeinderat zu dem Zwischenruf: „Lehnst du dich nicht ein bisschen zu weit raus, dass du für alle Fraktionen redest?“

Nur weil's mir nicht gefällt, kann ich es nicht ablehnen Bürgermeisterin Sabine Hopf (ÖVP)

Bürgermeisterin Sabine Hopf antwortete auf das Ansuchen zunächst, indem sie die Faktenlage des aktuellen Bauansuchens darstellte. Dazu gehört etwa, dass ein solches Bauwerk im Rahmen der Landwirtschaft möglich ist, welche Gutachten bereits vorhanden oder in Arbeit sind sowie welche Institutionen bei der Kontrolle eingeschaltet wurden. Dann ergänzte sie: „Nur weil's mir nicht gefällt, kann ich es nicht ablehnen.“

Sie stellte klar, dass die Baubehörde von ihr als Person getrennt sei und sie sich an die Vorschriften für eine Baubehörde zu halten habe, unabhängig von ihrer persönlichen Einschätzung des Projektes. In dieser Haltung unterstützte sie auch Gemeinderat Gerhard Mayer von der BGL, der erklärte: „Die Bürgermeisterin muss sich als Bauamtsleitung neutral verhalten.“

Vier Landwirte erklärten sich für befangen

Unterstützung erfuhr Kreuzmanns Antrag von Hatzenbachs Ortsvorsteher Robert Trummer, der erklärte, ebenfalls alle rechtlichen Mittel gegen das Projekt ergreifen zu wollen.

Nach einigen heftigen und teils lauten Wortgefechten, wo auch die Frage fiel, ob Hopf vom betroffenen Landwirt gewählt sei oder von der Bevölkerung, kam es schließlich zur Abstimmung. Nachdem sich vier Landwirte für befangen erklärt und den Raum verlassen hatten, stimmten drei Gemeinderäte dafür. Die BGL und ein weiterer Gemeinderat enthielten sich und der Rest stimmte dagegen. Damit wurde der Antrag abgelehnt.