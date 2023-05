Güllelager in Leitzersdorf geplant: „Warum so nah beim Ort?“

„Es ist klar, dass er irgendwo Platz für ein Güllelager braucht, aber warum so nah an unseren Orten?“, fasst FPÖ-Gemeinderat Manfred Kreuzmann den Unmut zusammen. Ebenso wie die Bürger, die an ihn herangetreten sind, macht er sich Sorgen um einen Verlust der Lebensqualität durch eine mögliche Geruchtsbelastung: Ein Güllelager soll nur wenige hundert Meter vom Ort entfernt geplant werden. „Ich kenne eine ähnliche Situation in Streitdorf, wenn ich beim Fleischer bin. Da stinkt es manchmal bis in den Ort hinein.“

Bauherr soll ein Stockerauer Unternehmer sein (er war bis zum Redaktionsschluss nicht erreichbar). Die Distanz zu Stockerau macht Kreuzmann stutzig: „Man weiß, dass er auch Gründe in und um Stockerau besitzt. Warum wird das Güllelager nicht dort errichtet, sondern bei einer kleinen Gemeinde wie Leitzersdorf? Warum wird die Gülle sechs bis sieben Kilometer weit transportiert?“

Erst kurz vor der Baubewilligung gibt es eine Möglichkeit für betroffene Parteien, Einspruch zu erheben Bürgermeisterin Sabine Hopf

Bürgermeisterin Sabine Hopf relativiert: „Für dieses Projekt ist erst eine Baueinreichung bei der Baubehörde eingelangt, wir sind also noch klar in der Planungsphase. Erst kurz vor der Baubewilligung gibt es eine Möglichkeit für betroffene Parteien, Einspruch zu erheben. Aber derzeit werden notwendige Gutachten eingeholt.“ Dazu gehören laut Vorschrift ein agrartechnisches und ein naturschutzrechtliches Gutachten, aber aufgrund der besonderen Situation wurde auch ein zusätzliches Gutachten zum Geruch beauftragt.

Die Hatzenbacher sind besorgt, dass das angeblich 30 Meter im Umfang messende und zwei Meter aus der Erde aufragende Güllesilo in Zukunft für unangenehme Gerüche in ihrem Ort sorgen. Auch die Frage, ob das Bauwerk einen Deckel haben wird oder nicht, ist für Kreuzmann und die Bürger wichtig. „Natürlich ist es gut, einen Naturdünger wie Gülle zu verwenden, aber wenn das dann ständig offen ist und wir den Geruch wie die frisch gedüngten Felder jeden Tag haben, ist die Lebensqualität dahin“, prangert Kreuzmann an.

