Turbulenzen für Windpark Leitzersdorf

Der NÖN wurde ein Auszug aus dem Grundbuch zugespielt, der einen Gemeinderatsbeschluss von 2020 in Frage stellt: Drei Nachnamen von Personen, die vor Dezember 2020 Dienstbarkeitsverträge mit der EVN Naturkraft abgeschlossen haben, decken sich mit Nachnamen aus dem Gemeinderat – bei einer Person handelt es sich sogar um einen der Mandatare persönlich. Die Frage „Wo bleibt da die Unbefangenheit?“ begleitete den Auszug.

Die Gemeindeordnung sieht nämlich in Paragraf 50 vor, dass sich Gemeinderäte für befangen erklären müssen, wenn sie oder ein Verwandter (bis Urenkel und Cousin samt Ehe- und Lebenspartnern) an einer Sache, die zur Abstimmung kommt, beteiligt sind. Das ist in manchen Fällen klarer ersichtlich, etwa wenn ein Gemeinderat selbst einen Grund besitzt, der umgewidmet werden soll, aber auch in weniger klar ersichtlichen Situationen kann sich die Frage nach der Befangenheit stellen.

Beschluss ist nicht automatisch aufgehoben

„Wenn es das erklärte Ziel im Gestattungsvertrag ist, dass ein Windkraftwerk errichtet wird, also die Grundeigner um die Pläne des Vertragspartners wissen, ist zumindest die völlige Unbefangenheit der Angehörigen in Frage gezogen“, erklärt Patrizia Leutgeb, Juristin des NÖ Gemeindebundes. Dazu müssten aber die Verträge direkt kontrolliert werden.

Sollte nun jemand eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einbringen, ist der Beschluss auch nicht automatisch aufgehoben. Liegt er mehr als drei Jahre zurück, wurde er bereits vollzogen oder hat der Vertragspartner bereits im guten Glauben Rechte erworben, bleibt der Beschluss bestehen, unabhängig von Befangenheit. Dazu kommt: Eine Aufhebung kommt außerdem nur infrage, wenn sich das Abstimmungsergebnis ändert. Nur: Da es sich damals um eine Abstimmung mit 10 zu 9 Stimmen handelte, wäre zumindest das möglich.

Bürgerbefragung wurde separat beschlossen

Die Beschlussaufhebung beträfe dann aber nicht die Bürgerbefragung am Sonntag, den 24. September, weil diese in einer separaten Abstimmung beschlossen wurde. Bürgermeisterin Sabine Hopf sieht momentan die Bürgerbefragung am Sonntag ohnehin im Zentrum stehen: „Die Bedingung für den Nutzen der Gestattungsverträge mit der EVN Naturkraft ist ohnehin die Entscheidung der Bürger am Sonntag. Solange die Wahl nicht abgeschlossen ist, kann niemand Vorteile aus einem Gestattungsvertrag ziehen.“

Sie sieht die Grundstücke und den Vertrag mit der EVN Naturkraft ohnehin als zwei getrennte Themen, „mit wem die EVN zivilrechtliche Verträge abschließt, tut nichts zur Sache“, fasst sie ihre Sicht zur Befangenheit der Gemeinderatsmitglieder zusammen. Sie sieht den Beschluss nur als Ersatz eines alten Vertrages, weil die Situation sich über die Jahre geändert habe: „Die Vertragspartner haben sich vom Verbund zu EVN und Haider Energie geändert und auch die technischen Möglichkeiten sind andere als zehn Jahre zuvor. Deswegen haben wir einen überarbeiteten Vertrag beschlossen.“

Franz Schöber, BGL-Obmann und der Bürgermeister, unter dem 2012 die ersten Verträge zum Windpark Leitzersdorf mit dem Verbund geschlossen wurden, empfindet es als Auslegungssache, ob die Gemeinderäte befangen seien: „Es würde mich aber wundern, wenn Geschwister oder Ehepartner nicht miteinander reden würden.“ Er sieht den Windpark Leitzersdorf aber allgemein als „kein einfaches Thema“, über das schon lange diskutiert werde.

Kritik von Grundeigentümer

Der wohl auffälligste Name im Grundbuchauszug war Josef Bauer. Der Hatzenbacher ist nämlich schon lange Gemeinderat für die ÖVP – und hat einen Gestattungsvertrag mit der EVN Naturkraft. „Die Gemeinde wollte ja gar nicht wissen, welche Eigentümer mit der EVN arbeiten. Ich habe es nie geheim gehalten, dass ich mit der EVN im Gespräch war oder einen Vertrag hatte. Aber ich habe mich bemüht, neutral zu bleiben. Rückblickend finde ich, dass ich mich wirklich für befangen hätte erklären sollen, aber das war mein Fehler. Ich habe daran gar nicht gedacht, sondern wollte einfach die Bürger vertreten“, erklärt er seine Sicht der damaligen Situation.

Heute steht er dem Projekt Windpark Leitzersdorf mit dem Partner EVN kritisch gegenüber und beklagt, dass er von dem Unternehmen schlecht informiert wurde. „Ich durfte bei der Infoveranstaltung ja nix sagen. Aber der Grundeigentümer wird abgespeist, während sich die Gemeinde krumm und dämlich verdient. Wenn ich dazu nachgefragt habe, wurde immer das Thema gewechselt. Ich hoffe, dass die Befragung negativ ausgeht, dann bin ich sofort aus dem Grundbuch raus.“