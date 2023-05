Soluto erwartet 32 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2023

„Seit der Gründung im Jahr 2017 haben wir fast jedes Ziel erreicht", freut sich Martin Zagler, Gründer der Soluto GmbH, in einer Bilanz der ersten fünf Jahre. Mittlerweile werden die Dienstleistungen des Unternehmens bundesweit angeboten. Die Leistungen umfassen unter anderem die Sanierung von Wasser- und Brandschäden, Leck-Ortung, die Behebung von Kanal- und Abflussverstopfungen, Kanal-TV-Inspektion und die zerstörungsfreie Rohrsanierung.

Besonders das vergangene Jahr war laut Zagler besonders erfolgreich: Der Umsatz von 2021 auf 2022 konnte um rund 45 Prozent auf etwa 22 Millionen Euro gesteigert werden. Damit ist Soluto eines der am schnellsten wachsenden Franchise-Systeme im deutschsprachigen Raum, heißt es. Für das Jahr 2023 wird eine weitere Umsatzsteigerung auf etwa 32 Millionen Euro prognostiziert. Zudem wurde das Unternehmen in das Klimaschutzprogramm „klimaaktiv" aufgenommen.

„Wir alle haben in fünf Jahren Soluto viel dazugelernt, selbstverständlich auch Fehler gemacht, aber doch sehr viel richtig", freut sich Zagler über den Erfolg. Man habe von Anfang an mit einer flachen Organisationsstruktur gearbeitet. „Das hat uns schnelle und direkte Reaktionen und Maßnahmen im laufenden Entwicklungsprozess ermöglicht“, so Zagler.

