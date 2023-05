Tresdorfer FF-Chefin: „Bin ein bisserl ein bunter Hund“

116 Feuerwehren, die Jubiläen ab 100 Jahre feiern, wurden vor wenigen Tagen im NÖ Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln geehrt. Unter den Kommandanten war eine einzige Frau: Monika Wagner. Sie führt die Florianis von Tresdorf und ist in dieser Position als Frau weitgehend allein auf weiter Flur.

„Ich bin ein bisserl ein bunter Hund in der Feuerwehr“, sagt Wagner. Von ihren Kameraden wird sie aber weder bevorzugt noch mit derben Sprüchen genervt, sondern vollständig akzeptiert. Erst 2007 ist Wagner zur Feuerwehr gekommen, 2015 war sie bereits Kommandantin auf Vorschlag der Mannschaft. Seitdem wurde sie bereits bei drei Wahlen bestätigt.

Ein Selfie von Kommandantin Monika Wagner mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Ehrung der Feuerwehren. Foto: privat

Im Blitztempo habe sie die gesamte Ausbildung machen müssen. „Ich bin mit 20-Jährigen im Kurs gesessen, da habe ich schon Druck gespürt“, sagt sie. Dabei leitet Wagner im zivilen Leben fünf Tankstellen mit rund 40 Angestellten, das Führen eines Betriebs ist ihr nicht fremd. „Die Verantwortung bei der Feuerwehr ist aber nicht ohne“, gibt sie zu.

In Tresdorf ist Wagner mittlerweile eine von acht Frauen bei einem Mannschaftsstand von 57 Mitgliedern. Ebenfalls mit dabei ist Sybille Pöschl-Schön: Ihre ganze Familie ist bei der Feuerwehr, sie begann 2019. Auch sie lobt die Kameraden, die Frauen voll integrieren. Man darf auch sagen, „das kann ich nicht“, so Pöschl-Schön, die zugibt, dass ihr aufgrund ihrer Ausbildung das technische Verständnis etwas fehlt. Auch die Kraft reicht bei mancher Frau nicht an die der Kameraden heran, „dafür sind wir deutlich kreativer“, beim Bergen von Verletzten etwa. Und im Ernstfall gelte das eiserne Gesetz: „Man hilft sich!“

